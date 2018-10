FC Liverpool gegen Cardiff City heute live im Livestream verfolgen

In der Premier League steht heute die Partie FC Liverpool gegen Cardiff City auf dem Programm. Was ihr über die Begegnung wissen müsst und wo ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Tabellenzweite Liverpool empfängt am 10. Spieltag den 17. Cardiff. Liverpool ist seit neun Liga-Spielen ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende konnte Cardiff den ersten Dreier in der laufenden Saison.

FC Liverpool - Cardiff City: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen den Reds und den Bluebirds am heutigen Samstag wird um 16 Uhr angepfiffen. Die Teams von Jürgen Klopp und Neil Warnock werden sich an der Anfield Road duellieren.

FC Liverpool - Cardiff City im TV, Livestream und Liveticker

Im deutschen Fernsehen wird die Partie nicht zu sehen sein. DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge im Livestream. Die Übertragung startet 15 Minuten vor Anpfiff mit den Vorberichten. Neben der Premier League zeigt euch DAZN auch Spiele der Primera Division, Serie A und Ligue 1. Außerdem gibt es zahlreiche Spiele der NBA, NHL, NFL und MLB sowie WTA-Tennisturniere zu sehen. Auch die UFC und ausgewählte Boxkämpfe hat DAZN mittlerweile im Programm.

DAZN kostet pro Monat 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Das komplette Angebot kann einen Monat kostenfrei getestet werden.

Auf SPOX könnt ihr darüber hinaus einen LIVETICKER zum Spiel verfolgen.

FC Liverpool - Cardiff City: Voraussichtliche Aufstellungen

Blickt man auf die Statistik, müsste Cardiff mindestens einen Punkt holen. Aus 32 Partien ging der Aufsteiger 18 Mal als Sieger hervor, Liverpool konnte nur zwölf Duelle für sich entscheiden und zwei Begegnungen endeten Unentschieden.

Gegen Cardiff City wird Klopp weiterhin auf den Langzeitverletzten Alex Oxlade-Chamberlain verzichten müssen.

Voraussichtliche Aufstellung: Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Shaqiri, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Cardiff muss auf Danny Ward, Nathaniel Mendez-Laing und Lee Peltier verletzungsbedingt verzichten, während Joe Ralls wegen einer Rotsperre gesperrt ist. Fraglich ist Gary Madine.

Voraussichtliche Aufstellung: Etheridge - Bennett, Bamba, Morrison, Ecuele Manga - Murphy, Gunnarsson, Arter, Camarasa - Reid, Paterson