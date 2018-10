Premier League - Mesut Özil neuer Rekordtorschütze: Tore, Einsätze

Mesut Özil erzielte am Montag, den 22. Oktober 2018, beim 3:1-Sieg des FC Arsenal gegen Leicester City sein 30. Tor in der Premier League. Somit ist Özil der alleinige deutsche Rekord-Torschütze in der höchsten englischen Spielklasse. Hier gibt es einen Überblick über die erfolgreichsten deutschen Torschützen in der Premier-League-Geschichte.

Mit diesem 30. Liga-Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 setzte sich der inzwischen ehemalige Spieler der deutschen Nationalmannschaft von Jürgen Klinsmann und Uwe Rösler ab. Allerdings hält Özil nicht alle Rekorde der Deutschen in der Premier League. SPOX zeigt euch, wer bisher die meisten Einsätze hat und welche Torschützen sich hinter dem Spielgestalter vom FC Arsenal einreihen.

Mesut Özil: Der erfolgreichste Deutsche in der Premier-League-Geschichte?

Im September 2013 wechselte der damals 24-Jährige für kolportierte 47 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Arsenal. In insgesamt 149 Einsätzen für die Gunners erzielte der offensive Mittelfeldspieler 30 Tore und bereitete 55 Treffer vor, unter anderem auch den dritten Treffer am Montag.

Was die Anzahl der Premier-League-Spiele angeht, steht Özil noch nicht in den Top 3, doch Per Mertesacker wird Özil in dieser Saison aller Voraussicht nach noch einholen.

© getty

Premier League: Rekord-Einsätze deutscher Spieler

Spieler Verein(e) Zeitraum Einsätze Robert Huth FC Chelsea, Middlesbrough, Stoke City, Leicester City 2006 - 2018 323 Dietmar Hamann Newcastle United, FC Liverpool, Bolton Wanderers, Manchester City 1998 - 2011 268 Per Mertesacker FC Arsenal 2011 - 2018 156 Mesut Özil FC Arsenal seit 2013 149 Jens Lehmann FC Arsenal 2003 - 2008 148 Moritz Volz FC Fulham 2003 - 2009 125 Thomas Hitzlsberger Aston Villa, West Ham United, FC Everton 2001 - 2013 117 Steffen Freund Tottenham Hotspurs, Leicester City 1999 - 2004 116 Michael Ballack FC Chelsea 2006 - 2010 105 Uwe Rösler Manchester City, FC Southampton 1994 - 2002 103

Deutsche Rekord-Torschützen in der Premier League

Nachdem Andre Schürrle im Juli 2018 für voraussichtlichen zwei Jahre von Borussia Dortmund an den FC Fulham ausgeliehen wurde, stieg der Stürmer auch wieder in das Rennen um die meisten Tore ein. Robert Huth ist seit dieser Saison vereinslos und kann Özil wohl keine Konkurrenz mehr machen.