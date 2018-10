Premier League: FC Liverpool nach Machtdemonstration gegen Cardiff zurück an der Spitze

Der FC Liverpool hat sich durch eine Machtdemonstration zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze der Premier League gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp schlug am 10. Spieltag Cardiff City souverän mit 4:1 (1:0). Manchester City kann am Montag mit einem Dreier im Topspiel gegen Tottenham nachziehen (21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER).

Mohamed Salah (10.), Sadio Mane (66., 87.) und der frühere Bayern-Profi Xherdan Shaqiri (84.) schossen die Reds zum achten Saisonsieg. Die abstiegsbedrohten Gäste aus Wales machten es durch Callum Paterson (77.) zwischenzeitlich noch einmal spannend. Dabei gelang ihnen das erste Liga-Tor eines Gastes an der Anfield Road seit Februar.

Dagegen steckt Ex-Nationalspieler Andre Schürrle mit dem FC Fulham weiter im Tabellenkeller fest. Der Aufsteiger aus London kassierte beim 0:3 (0:1) gegen den AFC Bournemouth die vierte Niederlage in Folge. Callum Wilson (14./Elfmeter, 85.) und David Brooks (72.) waren für die Gäste erfolgreich. Fulhams Kevin McDonald flog in der 73. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, 2014er-Weltmeister Schürrle spielte durch. Mit nur fünf Punkten bleiben die Cottagers auf dem drittletzten Tabellenplatz.

Teammanager David Wagner blieb mit Huddersfield Town gar auch im zehnten Saisonspiel sieglos. Die Terriers unterlagen beim FC Watford mit 0:3 (0:2) und sind aufgrund des 0:0 von Newcastle United beim FC Southampton mit drei Zählern das neue Schlusslicht in Englands höchster Spielklasse.

Premier League, 10. Spieltag: Ergebnisse im Überblick

Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers 1:0

FC Fulham - AFC Bournemouth 0:3

FC Liverpool - Cardiff City 4:1

FC Southampton - Newcastle United 0:0

FC Watford - Huddersfield Town 3:0

