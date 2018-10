FC Chelsea gegen Manchester United: Premier League heute live im Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstagmittag trifft der FC Chelsea in der Premier League auf Manchester United. Bei SPOX erhaltet ihr alle Informationen darüber, wo das Spiel zu sehen ist.

Chelseas Ex-Trainer Jose Mourinho kehrt am 9. Spieltag an die Stamford Bridge zurück - und wird es wohl nicht leicht haben: In den letzten zwölf Aufeinandertreffen gewann jeweils die Heimmannschaft.

FC Chelsea gegen Manchester United: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Chelsea und Manchester United startet am heutigen Samstag um 13.30 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort ist die Stamford Bridge in London.

FC Chelsea gegen Manchester United heute live: Livestream und Liveticker

Im deutschen Free-TV ist die Partie nicht zu sehen, jedoch überträgt DAZN ausgewählte Spiele der Premier League live und alle Partien exklusiv.

Die Vorberichterstattung startet bereits um 13.15 Uhr. Der Streamingdienst kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich ein Abo über 30 Tage kostenlos sichern. Hier geht's zum Probemonat!

Die Tabelle der Premier League

Chelsea legte einen guten Saisonstart hin und steht mit 20 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Manchester City und Liverpool haben allerdings gleich viele Zähler auf dem Konto. United ist mit 13 Punkten auf dem achten Tabellenplatz ein wenig abgeschlagen, weshalb Mourinho auch mehrfach in der Kritik stand.