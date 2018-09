N'Golo Kante vom FC Chelsea bestätigt PSG-Interesse im Sommer: "Es gab Kontakt"

N'Golo Kante vom FC Chelsea hat bestätigt, dass Paris Saint-Germain im Sommer an ihm interessiert war. "Es gab Kontakte", erklärte der Franzose gegenüber RMC Sport.

Jedoch habe er sich bewusst gegen einen Wechsel und für einen Verbleib an der Stamford Bridge entschieden. "Ich hatte nicht den Wunsch nach der Weltmeisterschaft zu wechseln", sagte der 27-Jährige, dessen Vertrag bei den Blues noch bis 2021 läuft.

"Nach Gesprächen mit Chelsea war klar, dass ich dort bleibe, wo ich mich gut fühle. Es ist gut für mich bei Chelsea zu bleiben." Der FC Chelsea verpasste in der vergangenen Saison den Einzug in die Champions League. In Folge dessen nahmen Gerüchte um einen Wechsel des Mittelfeldstars im Verlauf des Sommers zunehmend an Fahrt auf.

Kante war 2016 vom damaligen Meister Leicester City nach London gewechselt und gewann in seiner ersten Saison mit den Blues auf Anhieb die Premier League. Bei der Weltmeisterschaft in Russland trug der Mittelfeld-Motor einen entscheidenen Beitrag zum WM-Triumph der Franzosen bei.

N'Golo Kantes Statistiken 2017/18 beim FC Chelsea