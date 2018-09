Am heutigen Sonntag trifft der FC Chelsea am 6. Spieltag der Premier League auf West Ham United. In Deutschland und Österreich könnt ihr das Spiel ausschließlich im Livestream sehen.

Am Sonntag stehen sich in der Premier League außerdem noch Arsenal und der FC Everton gegenüber.

West Ham United gegen FC Chelsea heute live: Premier League im Livestream sehen

Das Spiel zwischen West Ham United und dem FC Chelsea wird um 14.30 Uhr im Olympic Stadium, der Heimatstätte von West Ham, ausgetragen.

In Deutschland gibt es keine Übertragung im Free-TV. DAZN hat sich die Rechte für die Premier League gesichert und zeigt das Spiel zwischen West Ham und Chelsea exklusiv.

Neben der Premier League überträgt DAZN neben zahlreichen internationalen Fußball-Ligen (Primera Division, Serie A, Ligue 1) auch US-Sport live (NBA, NFL, MLB). Außerdem hat sich DAZN zum Beginn der Saison 2018/19 die Rechte für die Champions League und Europa League gesichert.

Wer noch kein DAZN-Abo besitzt, kann sich Chelsea mit dem Probemonat kostenlos anschauen. Sichere dir jetzt den Probemonat und schaue 30 Tage lang gratis DAZN! Nach dem Probemonat kostet die Mitgliedschaft 9,99 Euro im Monat.

Chelsea gegen West Ham: Das London-Derby im Liveticker

SPOX hat ausgewählte Spiele der Premier League im Liveticker, dazu gehören auch alle Partien der Blues. Hier geht's zum Liveticker der Partie Chelsea gegen West Ham.

Premier League: Highlights, Tore, Videos

DAZN hat nicht nur die Live-Rechte für die Partien, sondern hat zudem auch Highlights aller Premier-League-Spiele. Zudem könnt ihr immer am Folgetag ab 0.01 Uhr auf SPOX die Highlights der Premier League genießen.

Chelsea vor West Ham: Perfekter Premier-League-Start der Blues

Der FC Chelsea hat die ersten fünf Spiele der Saison 2018/19 allesamt für sich entschieden. Während Chelsea bereits 14 Treffer erzielte, musst die Abwehr der Blues lediglich vier Treffer hinnehmen.

Trotzdem steht Chelsea derzeit nicht an der Tabellenspitze, denn Liverpool, das auch jedes Spiel gewann, hat bereits eine Partie mehr absolviert.

© getty

Chelseas Ergebnisse in der Premier League 2018/19

Die Blues hatten auf dem Papier mit Arsenal erst ein direktes Duell mit einem der Top-Teams. Das sind die Ergebnisse: