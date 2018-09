Nach Chelsea-Sieg: Kante verpasst Zug - und besucht spontan Fans

N'Golo Kante hat seinem Ruf als "nettester Fußballer der Welt" alle Ehre gemacht. Weil der Weltmeister vom FC Chelsea nach dem 4:1 der Blues am Samstag gegen Cardiff City seinen Zug nach Paris verpasst hatte, verbrachte er den Abend spontan im Kreise seiner Fans.

Kante habe sich zunächst die Zeit bis zur nächsten Abfahrt vertreiben wollen und deshalb eine Moschee aufgesucht, berichtete einer der Beteiligten bei Twitter. Dort sei der 27-Jährige zu einem der Fans nach Hause zum Curry eingeladen worden.

In der Wohnung des Anhängers spielte Kante mit den Fans auf der Playstation, diskutierte über Fußball und schaute sich die bekannte BBC-Sendung "Match of the day" an.

Kante im Kreise der Fans: "Definition wahrer Bescheidenheit"

"Letztlich hat er seinen Plan, nach Frankreich zu fahren, aufgegeben und ein Taxi nach Hause genommen", sagte einer der Fans dem Daily Star. Twitter-User "@jahrul999" postete ein Foto von Kante im Kreise seiner neuen Freunde.

"Die Definition von wahrer Bescheidenheit. Was für ein Mann!", schrieb er dazu.