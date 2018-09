Jose Mourinho degradiert Paul Pogba bei Manchester United: Nie wieder Kapitän!

Die Beziehung zwischen Jose Mourinho und Paul Pogba bei Manchester United hat offenbar einen neuen Tiefpunkt erreicht. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, soll Mourinho den Mittelfeldstar vor versammelter Mannschaft degradiert haben.

Demnach soll Mourinho seinem Superstar in Anwesenheit seiner Teamkollegen erklärt haben, dass er die Red Devils in seiner Amtszeit nie wieder als Kapitän aufs Feld führen werde. Als Begründung führte der Portugiese wohl an, dass Pogba nicht verkörpern würde wofür Manchester United stehe.

Laut Times-Reporter Paul Hirst sei Mourinho von Pogbas Einstellung "genervt" gewesen und habe die Spieler daran erinnern wollen, dass "niemand größer als der Klub ist".

Manchester United: Pogba kritisiert Mourinho indirekt für Taktik

Pogba hatte die Binde als erster Vertreter von Kapitän Antonio Valencia in dieser Saison schon öfters getragen. Nach dem jüngsten Unentschieden gegen Wolverhampton hatte der Weltmeister aber die defensive Taktik von Mourinho öffentlich in Frage gestellt und die bekannte Forderung der United-Fans ("Attack, attack, attack") wiederholt.

Warum der Franzose nun bestraft wurde ist unklar, jedoch war die Beziehung zwischen Spieler und Trainer seit den Querelen im Sommer ohnehin vorbelastet.