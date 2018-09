Manchester City bei Oxford United: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Titelverteidiger Manchester United trifft in der dritten Runde des Carabao Cups auf den Drittligisten Oxford United (ab 20.45 Uhr im Livestream auf DAZN ). Hier erfahrt ihr die wichtigsten Informationen zum Spiel und der Übertragung.

Bereits 13 Mal trafen die beiden Teams aufeinander, zuletzt 1998. Die Bilanz ist dabei recht ausgeglichen. City gewann sechs Duelle, Oxford fünf. Zweimal gab es keinen Sieger.

Manchester City bei Oxford: Wann und wo findet das Spiel statt?

Manchester City trifft am heutigen Dienstag, 25. September, um 20.45 Uhr auf Oxford United. Gespielt wird im Kassam Stadium mit 12.500 Zuschauerplätzen.

Manchester City bei Oxford United heute live im Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel live und exklusiv. Uli Hebel kommentiert die Partie, Ralph Gunesch unterstützt ihn als Experte.

Neben dem Carabao Cup hat DAZN auch die Rechte für die Premier League sowie die Champions League und Europa League. Dazu kommen Wettbewerbe wie die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1. Der Dienst kostet monatlich 9,99 Euro, zuvor könnt ihr euch aber einen gratis Probemonat sichern.

Manchester City: Vieles muss verbessert werden

Pep Guardiola will das Spiel unter anderem nutzen, um Fehler aus vergangenen Pokalspielen zu unterbinden: "Wir wollen wir unsere Fehler vergangener K.o.-Spiele vermeiden. Wir müssen solider sein, Fehler vermeiden. Das wollen wir im Carabao Cup versuchen."

Oxford United: "Dienstagnacht ist aufregend für uns"

Während Oxford in der drittklassigen League One nach neun Spieltagen Vorletzter ist, bietet das Spiel gegen City eine willkommene Abwechslung, wie Stürmer James Henry erläutert: "Dienstagnacht ist aufregend für uns alle, vor allem für die Fans. Wir spielen hoffentlich gut, was wichtig für die nächsten Spiele ist und die Fans genießen eine brillante Fußballnacht."

Carabao Cup: Das sind die englischen Rekordsieger