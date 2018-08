Eden Hazard stellt klar: "Ich werde Chelsea dieses Jahr nicht verlassen."

Eden Hazard wird den FC Chelsea in der laufenden Transferperiode nicht verlassen. Das stellte der belgische Superstar im Gespräch mit RMC klar.

"Es wurden viele Dinge geschrieben und gesagt - da war viel Unsinn dabei", erklärte der Angreifer im Gespräch mit RMC Sport und fügte an: "Aktuell bin ich glücklich hier. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und wir werden sehen, was passiert. Aber dieses Jahr werde ich Chelsea nicht verlassen."

Der Belgier weiter: "Das Transferfenster ist in England bereits geschlossen. Wir könnten noch Spieler verkaufen, aber niemanden mehr holen. Es wäre doch komisch, wenn sie mich gehen lassen würden und keinen Ersatz parat hätten. Ich fühle mich hier wohl. Wir werden sehen, was in einem oder in zwei Jahren passiert."

In der Sommertransferphase wurde von diversen Medien übereinstimmend berichtet, dass Eden Hazard mit einem Wechsel zu Real Madrid kokettiert und die Königlichen den Belgier nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo als Ersatzmann ins Auge gefasst haben.

