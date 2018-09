Premier League heute live: Manchester City gegen Newcastle United im Livestream und Liveticker

Am vierten Spieltag der Premier League empfängt Meister Manchester City heute im eigenen Stadion Newcastle United. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute live im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem Remis gegen die Wolverhampton Wanderers will sich das Team von Pep Guardiola gegen die Magpies keine weitere Blöße geben. Die Mannschaft von Rafael Benitez droht auch im vierten Saisonspiel den ersten Saisonsieg zu verpassen.

Wann und wo findet Manchester City gegen Newcastle United statt?

Die Citizens empfangen Newcastle heute Abend um 18.30 Uhr im heimischen Ethihad Stadium.

Manchester City gegen Newcastle United: Die Aufstellungen

Eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie findet ihr an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Pep Guardiola muss aller Voraussicht nach weiter auf Kevin de Bruyne verzichten, der an den Folgen eines Außenbandrisses im Knie laboriert. Leroy Sane hofft auf seinen ersten Startelfeinsatz in dieser Ligasaison.

Manchester City gegen Newcastle im Livestream und Liveticker verfolgen

So wie viele andere Spiele aus der Premier League bringt euch der Streaming-Service DAZN die Partie zwischen den Skyblues und Newcastle auf den heimischen Smart-TV, Smartphone, PC oder ein anderes mobiles Endgerät eurer Wahl. Mit folgender Besetzung begleitet DAZN das Spiel:

Kommentator: Uwe Morawe

Experte: Ralph Gunesch

Auch die Spiele aus der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1 hat DAZN im Programm. In dieser Saison gibt es bei dem Streaming-Dienst zudem zum ersten Mal ausgewählte Spiele der Champions League sowie sämtliche Partien der Europa League zu sehen. Nach einem kostenlosen Probemonat werden 9,99 Euro pro Monat fällig, wobei ihr jederzeit wieder kündigen könnt.

Wer das Spiel nicht im Livestream verfolgen kann, bleibt auch mit dem Liveticker von SPOX während der Partie immer auf dem aktuellen Stand.

Guardiola und Agüero als Spezialisten bei Manchester City

Die Statistik dürfte Newcastle United nur wenig Mut machen. Seit Pep Guardiola im Amt ist, haben die Skyblues alle sieben Spiele im September gewonnen, dabei 26 Tore erzielt und nur zwei Gegentreffer zugelassen. Überhaupt hat Guardiola in allen Wettbewerben seit 2010 keine Partie im September mehr verloren.

© getty

Ein wahrer Spezialist für Newcastle United ist auch Angreifer Sergio Agüero. Der Argentinier erzielte in elf Ligaeinsätzen gegen die Magpies 14 Tore. Kein Spieler hat für einen einzigen Verein mehr Treffer gegen den selben Gegner erzielt als Agüero.

Manchester City gegen Newcastle: Die letzten Aufeinandertreffen

Saison Wettbewerb Partie Ergebnis 2017/18 Premier League Manchester City - Newcastle United 3:1 2017/18 Premier League Newcastle United - Manchester City 0:1 2015/16 Premier League Newcastle United - Manchester City 1:1 2015/16 Premier League Manchester City - Newcastle United 6:1

In jüngerer Vergangenheit hatte Newcastle gegen Manchester City nur wenig zu melden. In den letzten 23 Partien gelang bei drei Remis und 19 Niederlagen nur ein einziger Sieg.