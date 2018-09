Premier League heute live: Leicester City gegen FC Liverpool im Livestream und Liveticker

Am vierten Spieltag der Premier League reist Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool zu Leicester City. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach drei Ligasiegen in Folge zum Start in die neue Saison wollen die Reds ihren Lauf auch bei Leicester City fortsetzen. Die Foxes könnten mit einem eigenen Erfolg punktemäßig mit der Klopp-Elf gleichziehen.

Wann und wo findet Leicester City gegen FC Liverpool statt?

Die Partie zwischen Leicester City und dem FC Liverpool eröffnet am Samstag, den 1. September, um 13.30 Uhr den vierten Spieltag der Premier League. Austragungsstätte ist das King Power Stadium in Leicester.

Leicester City gegen Liverpool: Die Aufstellungen

Eine Stunde vor dem Anstoß der Partie findet ihr an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Bei den Reds dürfte Jürgen Klopp dieselbe Elf ins Rennen schicken, welche die ersten drei Spiele alle gewann. Torjäger Jamie Vardy fehlt den Foxes auf der anderen Seite aufgrund einer Rotsperre.

Leicester City gegen Liverpool im Livestream und Liveticker

Genauso wie zahlreiche andere Spiele aus der Premier League überträgt der Streamingservice DAZN auch die Partie zwischen Leicester City und dem FC Liverpool. Um 13.15 Uhr startet die Vorberichterstattung. Mit folgender Besetzung begleitet DAZN die Partie:

Moderator: Christoph Stadtler

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Sebastian Kneißl

Neben den Partien aus weiteren internationalen Spitzenligen wie der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1 gibt es auf dem Streamingportal seit dieser Saison auch zum ersten Mal ausgewählte Spiele aus der Champions League sowie sämtliche Partien der Europa League zu sehen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet euch der Streamingdienst 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit wieder kündbar.

Wenn ihr das Spiel nicht im Livestream verfolgen könnt, bleibt ihr auch mit dem Liveticker von SPOX während der Partie immer auf dem Laufenden.

Glückt Klopp mit Liverpool der Traumstart mit vier Siegen?

In seiner dritten kompletten Saison als Liverpool-Trainer könnte Jürgen Klopp einen historischen Traumstart mit den Reds hinlegen. In der Premier League schaffte es Liverpool noch nie die ersten vier Spiele allesamt zu gewinnen, in Leicester winkt nun die Premiere.

© getty

Basis für die ersten drei Saisonsiege war bislang die starke Defensive der Reds, die bislang noch keinen einzigen Gegentreffer zuließ. Saisonübergreifend blieb Liverpool sogar die letzten vier Spiele ohne Gegentor, eine längere Serie gab es zuletzt im Dezember 2005 unter Rafael Benitez (acht Spiele).

Liverpools letzte Spiele bei Leicester City

Saison Wettbewerb Ergebnis 2017/18 Premier League 2:3 2017/18 EFL Cup 2:0 2016/17 Premier League 3:1 2015/16 Premier League 2:0

In der jüngeren Vergangenheit tat sich Liverpool oft schwer in Leicester. Von den letzten vier Gastspielen konnten die Reds dort nur eine Partie gewinnen.