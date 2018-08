Premier League, 3. Spieltag: Wolverhampton - Manchester City im TV und Livestream

Am dritten Spieltag der Premier-League-Saison 2018/19 ist Manchester City bei den Wolverhampton Wanderers zu Gast. Wo ihr die Partie im TV und Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

City und die Wolves eröffnen den Samstag in England. Später spielen unter anderem noch Liverpool gegen Brighton und Arsenal gegen West Ham.

Manchester City gegen Wolverhampton: Wann und wo findet die Partie statt?

Austragungsort ist das 31.700 Zuschauer fassende Molineux Stadium in Wolverhampton. Anpfiff ist am Samstag, den 25. August, um 13.30 Uhr deutscher Zeit.

Manchester City in Wolverhampton: Livestream und Liveticker

Im deutschen Fernsehen ist die Partie nicht zu sehen. Dafür bietet DAZN das Duell zwischen Man City und den Wanderers in seinem Livestream an.

DAZN überträgt als "Netflix des Sports" nicht nur ausgewählte Spiele der Premier League, sondern auch die Primera Division, Serie A und Ligue 1. Außerdem könnt ihr die Bundesliga-Highlights schon 40 Minuten nach Abpfiff bei dem Streamingdienst sehen. Und: NFL, NBA, Darts, Tennis und Co. fühlen sich auf DAZN ebenfalls zuhause.

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 9,99 Euro. Wenn ihr noch kein Abo abgeschlossen habt, könnt ihr DAZN auch erstmal einen Monat gratis testen.

Alternativ bietet SPOX zu City gegen Wolverhampton einen Liveticker an, mit dem ihr ebenfalls nichts von den Geschehnissen auf dem Platz verpasst.

Manchester City gegen Wolverhampton Wanderers: Die Ausgangslage

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola geht als klarer Favorit in die Begegnung. Nach zwei Spielen liegt der amtierende Meister dank des besseren Torverhältnisses schon wieder an der Spitze, wenngleich Liverpool, Chelsea und Co. dicht dahinter folgen.

Und die Wolves? Die sind in der bisherigen Saison sieglos und stehen mit einem Pünktchen auf dem 14. Tabellenplatz. Bei einer Niederlage gegen die Citizens könnte es noch weiter Richtung Tabellenkeller gehen.

© getty

Manchester City: Die kommenden Spiele