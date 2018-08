Community Shield: FC Chelsea gegen Manchester City im Livestream und Liveticker

Am Sonntag trifft Pokalsieger FC Chelsea im Spiel um den Community Shield auf Meister Manchester City (16 Uhr live auf DAZN und im Liveticker). SPOX gibt euch alle Infos zu der Partie sowie der Übertragung im Livestream und Liveticker.

Traditionell spielen in England der Meister der Premier League und der Sieger des FA-Cups vor dem Ligastart um den Community Shield. Chelsea setzte sich im Pokalfinale mit 1:0 gegen Manchester United durch, Manchester City sicherte sich souverän mit 19 Punkten Vorsprung seine fünfte englische Meisterschaft.

Wann und wo spielt Chelsea gegen Manchester City?

Am Sonntag, den 5. August treffen die Blues um 16 Uhr im Wembley Stadium auf die Citizens. John Moss wird die Partie als Unparteiischer leiten.

Community Shield: Chelsea gegen Manchester City im Livestream

Wie zahlreiche andere internationale Spitzenspiele aus der Premier League, der Serie A, der Primera Division oder der Ligue 1 zeigt DAZN auch das Spiel um den Community Shield im Livestream. In dieser Saison hat DAZN zudem zum ersten Mal Partien aus der Champions League und sämtliche Partien der Europa League im Programm. Hier findet ihr das komplette Programm.

FC Chelsea gegen Manchester City im Liveticker verfolgen

Auch mit dem Liveticker von SPOX entgeht euch nichts von der Partie.

FC Chelsea - Manchester City ohne zahlreiche WM-Stars?

Auf beiden Seiten standen zahlreiche Akteure in Russland im WM-Finale oder im Spiel um Platz drei und weilen deswegen noch im Urlaub oder steigen erst kurz vor der Partie ins Teamtraining ein.

© getty

Eden Hazard, Gary Cahill, Oliver Giroud, und Thibaut Courtois auf Seiten der Blues sowie Kevin de Bruyne, John Stones, Vincent Kompany und Kyle Walker auf der Seite der Citizens dürften allesamt maximal nur zu einem Teilzeiteinsatz kommen.

Titelloser Sarri trifft auf Titelsammler Guardiola

Maurizio Sarri könnte als Nachfolger des geschassten Antonio Conte direkt in seinem ersten Pflichtspiel als Chelseas Trainer seinen ersten Titel feiern.

Für Pep Guardiola winkt hingegen zum Start in sein drittes Jahr bei den Skyblues der dritte Titel, in der letzten Saison durfte er sich neben dem Gewinn der Meisterschaft auch über den Ligapokal freuen. Insgesamt bejubelte der ehemalige Bayern-Coach schon 25 Trophäen in seiner Trainerkarriere.

Die letzten Partien um den Community Shield im Überblick

Saison Partie Ergebnis 2017/18 FC Arsenal - FC Chelsea 5:2 n. E. 2016/17 Leicester City - Manchester United 1:2 2015/16 FC Arsenal - FC Chelsea 1:0 2014/15 FC Arsenal - Manchester City 3:0 2013/14 Manchester United - Wigan Athletic 2:0

In den letzten vier Jahren setzte sich stets der amtierende Pokal-Sieger gegen den Meister durch. Manchester United durfte sich 21 Mal über die Trophäe freuen und ist damit Rekordsieger des Wettbewerbs. Auf dem zweiten Platz folgt Arsenal mit 15 Triumphen.