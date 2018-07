Iker Casillas verteidigt Liverpool-Keeper Loris Karius: "Wird das niemals enden?"

Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Napoli International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Championship Leeds -

Stoke

Der frühere spanische Nationaltorwart Iker Casillas hat Liverpools Torhüter Loris Karius vor dessen Kritikern in Schutz genommen. "Diese Kritik an Loris Karius, wird das niemals enden? Lasst den Jungen doch in Ruhe. Er ist auch nur ein Mensch, genau wie wir", schrieb der Weltmeister von 2010 auf seinem Twitter-Account.

Karius hatte beim 1:3 seiner Reds gegen Borussia Dortmund beim letzten Treffer des BVB unglücklich ausgesehen und war dadurch erneut medial in die Schusslinie geraten.

Für den mittlerweile 37-jährigen Casillas unverständlich, seien doch andere Dinge deutlich wichtiger. "Es gibt so viele, wirklich ernstzunehmende Probleme auf dieser Welt", hieß es in seinem Statement weiter.

Bereits nach dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid im Mai (1:3) hatte Karius nach zwei folgenschweren Patzern jede Menge Häme über sich ergehen lassen müssen. Nachdem die Reds nun den vielumworbenen Schlussmann Alisson von der Roma als Neuzugang an der Merseyside vorstellten, ist Karius seinen Stammplatz im Gehäuse des Traditionsklubs wohl los.

Im Sommer 2016 wechselte Karius für rund sechs Millionen Euro aus Mainz in die Premier League. Seither stand er in 29 Partien in der höchsten englischen Spielklasse im Tor.