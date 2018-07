FC Chelsea: Antonio Conte plant wohl rechtliche Schritte gegen seinen Ex-Klub

Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe

Antonio Conte plant nach seiner Entlassung beim FC Chelsea wohl rechtliche Schritte gegen seinen vormaligen Arbeitgeber einzuleiten. Der italienische Trainer pocht zusätzlich zu seiner Abfindung auf eine Schadensersatzzahlung.

Wie die englische Times berichtet, beschuldigt Conte die Blues, seine Vertragsauflösung zu lange hinausgezögert zu haben, sodass ihm ein möglicher Job bei einem anderen Klub für die kommende Saison wahrscheinlich verwehrt bleibt.

Laut Times habe Conte bereits im Winter mit dem Ende der Zusammenarbeit gerechnet. Erst am vergangenen Freitag aber verkündete Chelsea schließlich die Entlassung von Conte.

Real Madrid und PSG ursprünglich an Antonio Conte interessiert?

Angeblich habe sich Real Madrid nach dem Rücktritt von Zinedine Zidane unter anderem nach Conte erkundigt. Zu diesem Zeitpunkt stand er aber noch bei den Londonern unter Vertrag. Auch Paris Saint-Germain galt lange als Interessent.

Die Anwälte des Italieners fordern daher wohl zusätzlich zur Abfindung in Höhe von rund zehn Millionen Euro, die Conte vertraglich zusteht, eine Schadensersatzzahlung.

Conte gewann mit dem FC Chelsea in zwei Jahren die Premier League sowie den FA Cup, verpasste in der vergangenen Spielzeit jedoch die Teilnahme an der Champions League.

Die Trennung artete im Chaos aus. Unter anderem herrschte offenbar beim Trainingsstart der Blues Verunsicherung, da Conte und die Verantwortungsträger des Klubs den Spielern unterschiedliche Termine für den Beginn der Vorbereitung mitteilten.