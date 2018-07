Premier League: FC Chelsea trennt sich von Trainer Antonio Conte

Club Friendlies Austria Wien -

Der FC Chelsea hat sich von Trainer Antonio Conte getrennt. Dies vermeldete der Premier-League-Verein am Freitagmittag auf seiner Homepage, ließ in dem Statement jedoch offen, wer Contes Nachfolger wird.

Conte hatte den Trainerposten bei Chelsea im Sommer 2016 übernommen und stand noch bis 2019 unter Vertrag. In seiner ersten Saison in London hatte Conte Chelsea zum sechsten Meistertitel geführt. In der vergangenen Saison verpasste er als Fünfter jedoch die Champions-League-Plätze.

Contes Nachfolger wird offenbar sein italienischer Landsmann Maurizio Sarri, der bereits im Mai verkündet hatte, seinen bisherigen Klub SSC Neapel zu verlassen. Am Mittwoch bestätigte SSC-Präsident Aurelio De Laurentiis, dass Sarri vor einem Wechsel zu Chelsea stünde.