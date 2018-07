Manchester-City-Doku bei Amazon Prime: "All or Nothing" begleitet die Citizens

Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal UEFA Europa League RB Leipzig -

Häcken Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense

Der englische Meister Manchester City wurde in der vergangenen Saison von mehreren Kamerteams des Formats "All or Nothing" von Amazon Prime begleitet. Entstanden ist eine Doku mit vielen Einblicken in die tägliche Arbeit eines Fußballklubs. Hier gibt es alle wichtigen Informationen über das Erscheinungsdatum und die Inhalte der Dokumentation.

Die Doku gewährt den Blick hinter die Kulissen bei Manchester City. Von Kabinenansprachen von Pep Guardiola über Einblicke in das Manager-Büro bis hin zu diversen Interviews mit Spielern und anderen Mitarbeitern des Klubs sind einige Dinge zu sehen. In der vergangenen Saison wurden die Citizens englischer Meister.

Wann erscheint die Doku über Manchester City bei Amazon Prime?

Am 17. August soll die Dokumentation bei Amazon Prime erscheinen. Die achtteilige Serie des Streamingdiensts wird in über 200 Ländern zu sehen sein.

"All or Nothing: Manchester City": Der Trailer

Bereits im Trailer ist eine Kabinenansprache von Guardiola zu sehen. Hier gibt es den offiziellen Teaser zur Dokumentation.

"All or Nothing": Doku-Reihe zeigte schon einige NFL-Klubs

Die Serie "All or Nothing" ist nicht neu. Amazon Prime drehte bereits bei einigen Klubs der NFL. Die Arizona Cardinals, die Los Angeles Rams, sowie die Dallas Cowboys wurden bereits von Kameras begleitet. In den USA war die Serie bereits ein voller Erfolg. Nun erhofft sich der Streamingdienst einen ähnlichen Erfolg für die erste Folge eines Fußballklubs.

Pep Guardiola: Seine Bilanz bei Manchester City

Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte Punkte pro Spiel 113 79 17 17 273:110 254 2,25

© getty

Manchester City in der Saison 2017/2018: Siegesserie und Punkte-Rekord

Die Saison startete Manchester City souverän mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Brighton & Hove Albion. Nach einem Unentschieden gegen den FC Everton folgte eine unglaubliche Serie. 18 Spiele hintereinander gewann das Team um Kevin De Bruyne und Leroy Sane - Rekord. Darunter auch Kantersiege gegen den FC Liverpool (5:0) und Tottenham Hotspur (4:1).

Das Ende der Serie erfolgte schließlich am 31.12. bei einem Auswärtsspiel bei Abstiegskandidat Crystal Palace. Die Eagles erkämpften sich ein 0:0 und hatten durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit sogar die Chance, das Spiel zu gewinnen. Luka Milivojevic scheiterte jedoch an City-Keeper Ederson.

In der restlichen Saison folgten lediglich zwei Niederlagen (3:4 in Liverpool und 2:3 gegen Manchester United). Mit 100 Punkten und einem Torverhältnis von +79 gilt ManCity somit als bester englischer Meister aller Zeiten.