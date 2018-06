Ilkay Gündogan von Manchester City über möglichen Transfer zum FC Barcelona

World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Ilkay Gündogan von Manchester City hat sich zu den anhaltenden Gerüchten eines Transfers zum FC Barcelona geäußert. "Jeder kann sehen, dass ich hier sehr glücklich bin", sagte der Mittelfeldspieler gegenüber Arab News.

Im Sommer 2016 wechselte Gündogan von Borussia Dortmund nach Manchester. Dort hat er weitere zwei Jahre Vertrag. Angesichts der Barca-Gerüchte ordnete er ein: "Aber es hängt auch vom Klub ab, ob sie wollen, dass ich bleibe." Derzeit sei er zufrieden in Manchester: "Mit der Art, wie wir spielen, mit den Leuten um mich herum, der Stadt, der Gemeinschaft."

In der vergangenen Saison gelang die Meisterschaft: "Es war toll, den Titel in der Premier League zu gewinnen, aber wir wollen noch viel mehr erreichen. Das Schwierigste wird sein, den Titel nächste Saison zu verteidigen." Gündogans Worte klingen nicht nach einem Abschied: "Wir haben alle Möglichkeiten, wieder eine erfolgreiche Mannschaft zu sein."

Gündogan als Iniesta-Nachfolger?

Erfolgreich will auch der FC Barcelona sein, verliert allerdings Andres Iniesta. Den alternden Spanier zieht es zum Karriereende nach Japan, Gündogan wird als möglicher Nachfolger gehandelt. Der 27-Jährige war bereits in den Jahren zuvor immer wieder mit Barca in Verbindung gebracht worden.

In der vergangenen Saison konnte sich der deutsche Nationalspieler allerdings zu einem wichtigen Spieler der Citizens entwickeln. Unter Pep Guardiola sammelte er 49 Einsätze, erzielte sechs Tore und legte weitere sieben auf. Mit dem DFB-Team weilt er derzeit in Russland bei der WM 2018.