FC Liverpool bestätigt Abgang von Emre Can - Wechsel zu Juventus steht bevor

Der FC Liverpool hat den Abgang von Mittelfeldspieler Emre Can bekanntgegeben. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft in diesem Sommer aus und wird nicht verlängert. Somit wird der Deutsche die Reds ablösefrei verlassen. Zuletzt stand ein Wechsel zum italienischen Meister Juventus Turin im Raum.

Ein Wechsel zum italienischen Rekordmeister könnte demnächst offiziell gemacht werden.

Juves Geschäftsführer Giuseppe Marotta sagte Mitte Mai: "Wir sind optimistisch, die Verhandlungen mit Emre Can beenden zu können. Wir hoffen, den Transfer nach dem Champions-League-Finale verkünden zu können."

Can nicht im WM-Kader für Deutschland

Can wechselte 2014 für zwölf Millionen Euro von Leverkusen zu den Reds und erzielte in 167 Pflichtspielen 14 Tore und bereitete zwölf weitere vor. In den Kader der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft schaffte es Can nicht.

Zudem gab das Team von Trainer Jürgen Klopp den Abgang von Rechtsverteidiger Jon Flanagan bekannt. Auch der neue Verein des 25-Jährigen steht noch nicht fest