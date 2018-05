Bericht: Xherdan Shaqiri kann Stoke City nach Abstieg dank Ausstiegsklausel verlassen.

Premier League Live Man City -

Huddersfield Premier League Chelsea -

Liverpool Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Premier League Swansea -

Southampton Premier League Chelsea -

Huddersfield Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) Premier League West Ham -

Man United Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Ex-Bayern-Mittelfeldspieler Xherdan Shaqiri wird Stoke City nach dem Abstieg aus der Premier League im Sommer dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 14,5 Millionen Euro verlassen. Dies berichtet die Schweizer Zeitung Blick.

In Zeiten des überhitzten Transfermarkts wirken 14,5 Millionen Euro für Xherdan Shaqiri fast wie ein Schnäppchen. Bleibt der Schweizer in England?

Laut englischen Medien könnte der 26-Jährige in der Premier League bleiben, vor allem der FC Everton und West Ham United gelten als Interessenten. Aber auch die AS Roma, die schon im Winter an Shaqiri dran gewesen sein soll, gilt wohl als Option.

Der offensive Mittelfeldspieler war erst im Sommer 2015 für rund 17 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand nach Stoke gewechselt. In insgesamt 91 Pflichtspielen für den Klub steuerte Shaqiri 15 Treffer bei.