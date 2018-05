Premier League: West Ham - Manchester United im Livestream und Liveticker

Premier League Chelsea -

Huddersfield Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) Premier League West Ham -

Man United Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Vor dem finalen 38. Spieltag der Premier League reist Manchester United im Nachholspiel am Donnerstagabend zu West Ham United (20.45 Uhr live auf DAZN). Hier findet ihr alle Infos zu der Begegnung und den beiden Mannschaften sowie der Übertragung im Livestream und Liveticker.

Beide Mannschaften verspüren keinen großen Druck vor der Begegnung, mit dem 2:1-Sieg gegen Arsenal brachte Manchester United die Qualifikation für die Champions League unter Dach und Fach. Auch vom zweiten Tabellenplatz sind die Red Devils kaum noch zu verdrängen. Es wäre die beste Platzierung seit Sir Alex Fergusons Abschied vor fünf Jahren.

West Ham United steckte derweil lange Zeit tief im Tabellenkeller fest und drohte erstmals seit der Saison 2010/11 wieder den Gang in die Championship antreten zu müssen. Mit dem 2:0-Sieg am vergangenen Spieltag bei Leicester City brachten die Hammers den Klassenerhalt aber schließlich vorzeitig in trockene Tücher.

Wann und wo spielt West Ham gegen Manchester United?

Am Donnerstagabend, den 10. Mai, stehen sich West Ham und Manchester United im Londoner Olympiastadion gegenüber.

West Ham gegen Manchester United im Livestream und Liveticker

Der Streaming-Service DAZN überträgt die Partie genauso wie viele andere Begegnungen der Premier League im Livestream.

Neben Spitzenfußball aus weiteren internationalen Top-Ligen wie der Primera Division oder der Serie A hat DAZN als "Home of US-Sports" auch zahlreiche Highlights aus der MLB, NBA, NFL und NHL im Programm. Hier findet ihr das komplette Programm.

Darüber hinaus bietet SPOX zu der Partie auch einen Liveticker an, mit welchem euch nichts von dem Spiel entgeht.

Manchester leidet mit Sir Alex Ferguson

Die sportlich nur gering bedeutende Partie wird für Manchester United von der Nachricht der Hirnblutung und der Notoperation von Sir Alex Ferguson überschattet. Am Dienstag verbreiteten englische Nachrichten aber bereits, dass sich der Gesundheitszustand der Trainerlegende entscheidend verbessert habe.

© getty

Gegen die schlechteste Defensive der Liga werden die Red Devils unter Jose Mourinho ihrem Ex-Trainer gewiss einen Sieg im letzten Auswärtsspiel dieser Saison widmen wollen. Die Chancen dafür stehen durchaus gut, in den letzten 17 Aufeinandertreffen mit den Red Devils durften die Hammers nur einen Sieg bejubeln.

Die letzten Aufeinandertreffen zwischen West Ham und Manchester United