FA-Cup-Finale Manchester United - FC Chelsea im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Im Finale des FA-Cups stehen sich im Londoner Wembleystadium Manchester United und der FC Chelsea gegenüber (Samstag, 19. Mai, um 18.15 Uhr im LIVETICKER). Hier findet ihr vorab alle Infos zu der Partie, den beiden Mannschaften sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Vor allem für den FC Chelsea besäße ein Sieg im Pokalfinale angesichts der missratenen Ligasaison mit dem fünften Tabellenplatz und dem Verpassen der Champions League einen enormen Stellenwert und würde die Spielzeit versöhnlich abschließen.

Jose Mourinho dürfte aber keine Rücksicht auf die sportliche Situation seines Ex-Vereins nehmen. Der Portugiese strebt nach dem Gewinn des Ligapokals und der Europa League in der vergangenen Spielzeit seinem dritten Titel mit Manchester United und seinem zweiten FA-Cup-Sieg entgegen. In der Saison 2006/07 stemmte Mourinho als Trainer der Blues bereits den Pokal in die Höhe.

Wann und wo spielt Manchester United gegen den FC Chelsea?

Am Samstag, den 19. Mai, treffen die Red Devils und die Blues um 18.15 Uhr im Londoner Wembleystadium aufeinander. Schiedsrichter Michael Oliver wird die Partie leiten.

FA-Cup-Finale Manchester United - Chelsea im TV und Livestream

Eurosport zeigt das Londoner Endspiel live im TV. Über den Eurosport-Player kann man die Partie zudem auch über Smartphone, PC oder Smart-TV verfolgen.

Finale im FA-Cup zwischen Manchester United und Chelsea im Liveticker

Zusätzlich zur Eurosport-Übertragung gibt es zu dem Spiel auch einen Liveticker von SPOX, mit welchem euch nichts entgeht.

ManUniteds und Chelseas Weg ins Finale

Runde Manchester United FC Chelsea 3. Runde 2:0 gegen Derby County 6:4 n.E. im Entscheidungsspiel gegen Norwich City 4. Runde 4:0 bei Yeovil Town 3:0 gegen Newcastle United Achtelfinale 2:0 bei Huddersfield Town 3:0 gegen Hull City Viertelfinale 2:0 gegen Brighton & Hove 2:1 n.V. bei Leicester City Halbfinale 2:1 gegen Tottenham 2:0 gegen Southampton

Erst im Halbfinale fügte Tottenham den Red Devils den ersten Gegentreffer im laufenden Wettbewerb zu. Chelsea musste dagegen gleich zweimal in die Verlängerung und hatte Glück, nicht schon gegen Norwich in der dritten Runde die Segel zu streichen.

Abschiedsvorstellung bei Chelsea für Antonio Conte?

Für Antonio Conte könnte das Finale im Wembley-Stadium zu seiner Abschiedsvorstellung auf der Trainerbank des FC Chelsea werden.

Aufgrund angeblicher Unstimmigkeiten bei der Transferpolitik des Vereins und dem letztendlichen Verpassen der Königsklasse, was sich bereits früh in der Saison angedeutet hatte, wurde im Laufe der Spielzeit in englischen und italienischen Medien vermehrt über einen Abgang des Italieners nach dem Ende der Saison spekuliert.

© getty

Als mögliche neue Ziele brachten die Medienberichte dabei italienische Vereine ins Gespräch. Erst im vergangenen Sommer hatte Chelsea den Vertrag mit Conte als Lohn für den Gewinn der Meisterschaft angepasst, die Laufzeit betrug aber weiterhin drei Jahre bis Sommer 2019.

Lukakus Wettlauf gegen die Zeit vor dem FA-Cup-Finale

Zum Wettlauf gegen die Zeit werden die verbleibenden Tage bis zum Endspiel für Uniteds Romelu Lukaku. Beim Sieg gegen Arsenal Ende April zog sich der Belgier eine Knöchelverletzung zu und musste kurz nach der Halbzeitpause ausgewechselt werden.

Im Anschluss verpasste Lukaku die abschließenden beiden Auftritte in der Liga und arbeitete an seiner rechtzeitigen Rückkehr. Bilder und Videos, die den Belgier beim seperaten Lauf- und Sprungtraining zeigen, lassen die Fans der Red Devils auf eine rechtzeitige Rückkehr hoffen.

Im Ligavergleich beider Teams war Lukaku bei Uniteds 2:1-Sieg Ende Februar mit einem Treffer und einer Vorlage der Sieggarant. Dieser Erfolg war erst der zweite Sieg der Red Devils gegen die Blues in den letzten 13 Aufeinandertreffen.

FA-Cup-Finals der letzten Jahre im Überblick

Saison Finalpaarung Ergebnis 2010/11 Manchester City - Stoke City 1:0 2011/12 FC Chelsea - FC Liverpool 2:1 2012/13 Wigan Athletic - Manchester City 1:0 2013/14 FC Arsenal - Hull City 3:2 n.V. 2014/15 FC Arsenal - Aston Villa 4:0 2015/16 Crystal Palace - Manchester United 1:2 n.V. 2016/17 FC Arsenal - FC Chelsea 2:1

Bereits im letzten Jahr stand Conte mit Chelsea im Endspiel, musste sich damals aber Arsenal geschlagen geben. Ein Jahr zuvor holte Louis van Gaal in seiner letzten Partie auf der Trainerbank der Red Devils den Pokal.