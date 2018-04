Spieler des Jahres in der Premier League: Kevin De Bruyne stimmte für Mohamed Salah

Premier League Everton -

Liverpool Premier League Stoke -

Tottenham Premier League Derby-Wochenende Premier League Man City -

Man United Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) Premier League Arsenal -

Southampton Premier League Chelsea -

West Ham Premier League Southampton -

Chelsea Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Liverpool -

Bournemouth Premier League Tottenham -

Man City Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) Premier League Newcastle -

Arsenal Premier League Man United -

West Bromwich Premier League West Ham -

Stoke Premier League Brighton -

Tottenham

Mittelfeldstar Kevin De Bruyne von Manchester City hat bei der Wahl zum besten Premier-League-Spieler des Jahres für Angreifer Mohamed Salah vom kommenden Gegner FC Liverpool gestimmt.

"Ich habe für Salah gestimmt. Er verdient es", sagte der Belgier im Interview mit BT Sport und ergänzte: "Ich wüsste nicht, wer, abgesehen von meinen Mitspielern, sonst in Frage kommt." Und da man nicht für sich selbst oder Spieler der eigenen Mannschaft stimmen kann, fiel de Bruynes Wahl auf den Ägypter.

Beide Spieler gelten als Favoriten auf den Titel in dieser Saison. Während Salah eine beeindruckende erste Spielzeit an der Anfield Road hinlegt, ist De Bruyne maßgeblich an der starken Saison der Citizens beteiligt. Bereits im nächsten Spiel am Samstag gegen Stadtrivale Manchester United (18.30 Uhr im LIVETICKER) kann City die Meisterschaft klar machen.

Mit bislang elf Toren und 20 Assists in wettbewerbsübergreifend 44 Partien spielt der ehemalige Wolfsburger stark auf und trifft am Mittwoch im Champions-League-Viertelfinale auf Salah und den FC Liverpool (20.45 im LIVETICKER).