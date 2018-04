Manchester United verkauft verbilligte Tickets für bessere Old-Trafford-Stimmung

Premier League Everton -

Liverpool Premier League Stoke -

Tottenham Premier League Derby-Wochenende Premier League Man City -

Man United Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) Premier League Arsenal -

Southampton Premier League Chelsea -

West Ham Premier League Southampton -

Chelsea Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Liverpool -

Bournemouth Premier League Tottenham -

Man City Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) Premier League Newcastle -

Arsenal Premier League Man United -

West Bromwich Premier League West Ham -

Stoke

Manchester United will gegen die geringe Stimmung im heimischen Stadion Old Trafford angehen. Aus diesem Grund verkaufen die Red Devils künftig verbilligte Tickets an 18- bis 25-Jährige.

Das berichtet die Daily Mail. Umgerechnet rund 17 Euro sollen die Tickets auf dem unteren Teil der Tribüne Stretford Eng kosten, die angeblich zu Tausenden verfügbar sein und ausschließlich an Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren verkauft werden.

Damit reagiert der Klub auf Kritik seiner Anhänger und von Trainer Jose Mourinho, der die geringe Geräuschkulisse im Theater of Dreams auch schon bemängelte.

Der Klub will damit den Einsatz des Vereins für eine lebhafte Atmosphäre bekräftigen und zugleich jüngeren Fans dabei helfen, bezahlbaren Live-Fußball schauen zu können.