Liverpools Jürgen Klopp lobt die Spielidee von Pep Guardiola.

Jürgen Klopp hat nach dem Viertelfinale des FC Liverpool in der Champions League gegen Manchester City von Pep Guardiola und dessen Spielidee geschwärmt.

"Wenn ich nicht gerade gegen ihn selbst spielen muss, liebe ich seinen Fußball. Man braucht mich jedenfalls nicht zu zwingen, City-Spiele zu schauen", sagte Klopp gegenüber der Bild.

Dass sich Liverpool gegen den Topfavoriten aus Manchester durchgesetzt habe, mache ihn stolz, sagte Klopp: "Es ist schon herausragend, dass wir das geschafft haben. Aber das ist das Schöne, was ich am Fußball so liebe: Die bessere Qualität setzt sich nicht immer automatisch durch."

Jürgen Klopps Trainerstationen im Überblick

Verein Amtszeit Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Punkte pro Spiel FC Liverpool Amtsantritt 08.10.15 147 78 42 27 1.88 Borussia Dortmund 08/09 - 14/15 318 180 65 73 1.90 Mainz 05 00/01 - 07/08 268 110 72 86 1.50

Nach der Aufregung mit Liverpool schaut Klopp jetzt nach Deutschland. Am Sonntag steigt das Revierderby: "Auch nach zweieinhalb Jahren auf der Insel hat sich nichts daran geändert, dass ich dem BVB und Mainz nach wie vor die Daumen drücke, und wenn es die Zeit erlaubt mir die Spiele auch anschaue."