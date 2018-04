Liverpool: Jürgen Klopp verkündet Saisonaus von Emre Can

Premier League Southampton -

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat das Saisonaus von Emre Can verkündet. Der Mittelfeldspieler fehlt seit dem 17. März, als er sich beim Premier-League-Spiel gegen den FC Watford am Rücken verletzte.

Auf die Frage, ob Can in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten werde, antwortete Klopp bei Sky mit "ja". Offen ist weiterhin, ob der deutsche Nationalspieler rechtzeitig zur Weltmeisterschaft in Russland fit wird.

Cans Vertrag in Liverpool läuft am Saisonende aus. Ob er ihn verlängern wird, ist noch unklar. Zuletzt wurde er mit einem möglichen Transfer zu Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) trifft Liverpool im Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel auf Manchester City. Das Hinspiel gewannen die Reds an der heimischen Anfield Road mit 3:0.