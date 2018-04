Gianluigi Buffon bereut Schiri-Beschimpfung gegen Real nicht: "Würde es wieder so sagen"

Premier League Live Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Live Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Live Burnley -

Leicester (Delayed) Premier League Newcastle -

Arsenal Premier League Man United -

West Bromwich Premier League West Ham -

Stoke Premier League Brighton -

Tottenham Premier League Bournemouth -

Man United Premier League Burnley -

Chelsea Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Liverpool Premier League Watford -

Crystal Palace Premier League Arsenal -

West Ham Premier League Man City -

Swansea Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Newcastle

Juventus-Torhüter Gianluigi Buffon hat erklärt, dass er Schiedsrichter Michael Oliver jederzeit die gleichen Worte entgegenbrüllen würde wie er es nach dem umstrittenen Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit des Champions-League-Viertelfinals gegen Real Madrid getan hat.

"Es waren logisch gewählte Worte. Ich würde es wieder so sagen, vielleicht mit einer etwas zivilisierteren Sprachwahl", sagte Buffon in der italienischen TV-Sendung Le Lene. Der Unparteiische sei "ein Junge, der sich in einer für ihn zu komplizierten Situation wiederfand. Zu konfus, einfach zu groß."

Oliver hatte nach einem Schubser von Juve-Verteidiger Medhi Benatia gegen Real-Angreifer Lucas Vazquez auf den Punkt gezeigt und damit die bereits sicher geglaubte Verlängerung verhindert. Buffon schimpfte daraufhin auf den Schiedsrichter ein und sah dafür die Rote Karte.

"Man muss mir das Recht eingestehen, meine Teamkollegen und die fünftausend mitgereisten Fans zu verteidigen", fuhr der 40-jährige Italiener fort. "Es war notwendig, auch wenn es mein Image beschädigt hat."

Für Buffon könnte der unrühmliche Abgang in Madrid sein endgültiger von der Champions-League-Bühne gewesen sein. Am Saisonende läuft sein Vertrag bei Juve aus, voraussichtlich wird er seine Karriere im Sommer beenden.