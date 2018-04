Medien: FC Arsenal denkt über Lucien Favre als Nachfolger für Arsene Wenger nach

Premier League Everton -

Liverpool Premier League Stoke -

Tottenham Premier League Man City -

Man United Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) Premier League Arsenal -

Southampton Premier League Chelsea -

West Ham Premier League Southampton -

Chelsea Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Liverpool -

Bournemouth Premier League Tottenham -

Man City Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) Premier League Newcastle -

Arsenal Premier League Man United -

West Bromwich Premier League West Ham -

Stoke Premier League Brighton -

Tottenham Premier League Bournemouth -

Man United Premier League Burnley -

Chelsea Premier League Leicester -

Southampton

Einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe zufolge könnte Lucien Favre, der aktuell beim OGC Nizza unter Vertrag steht, Arsene Wenger als Trainer beim FC Arsenal beerben, sollte dieser den Verein am Saisonende verlassen.

Zwar ist der 68-Jährige bis 2019 an die Gunners gebunden, das schwache Abschneiden in der Premier League, in der Arsenal nur den sechsten Tabellenplatz belegt, könnte aber zu einer vorzeitigen Trennung im Sommer führen.

Favre kann Nizza mittels einer Ausstiegsklausel für drei Millionen Euro verlassen und soll den Verein laut France Football bereits darüber informiert haben, in der nächsten Saison eine neue Aufgabe annehmen zu wollen.

Auch mit Borussia Dortmund wird der 68-Jährige in Verbindung gebracht und gilt dort als Wunschlösung, ab Sommer Peter Stöger abzulösen, dessen Zukunft beim BVB weterhin ungewiss ist.