West Bromwich gegen Liverpool: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Premier League Burnley -

Chelsea Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Liverpool Premier League Watford -

Crystal Palace Premier League Arsenal -

West Ham Premier League Man City -

Swansea Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Newcastle Premier League Liverpool -

Stoke Premier League Huddersfield -

Everton Premier League Swansea -

Chelsea Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Premier League West Ham -

Man City Premier League Man United -

Arsenal Premier League Tottenham -

Watford

Der FC Liverpool spielt am Samstag, 21.04. (13.30 Uhr) bei West Bromwich. Auch wenn die Meisterschaft entschieden ist, kann sich das Team von Jürgen Klopp noch die Vize-Meisterschaft sichern. SPOX gibt euch die Infos, wie ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.

Es ist ein ziemlich ungleiches Duell, denn während Liverpool aktuell auf Platz drei rangiert ist West Brom 20. und damit Letzter der Premier League.

West Brom - Liverpool: Datum, Anstoß, Spielort

Das Spiel zwischen West Bromwich Albion und dem FC Liverpool findet am Samstag, den 21. April, statt und wird um 13.30 Uhr angepfiffen. Spielort ist West Broms Heimspielstätte The Hawthorns mit 26.850 Plätzen.

Wo kann ich West Brom gegen Liverpool im Livestream sehen?

Die Partie wird nicht im Fernsehen gezeigt, dafür überträgt der Streaminganbieter DAZN das Match live und exklusiv.

Das "Netflix des Sports" zeigt darüber hinaus weitere Matches der Premier League und alle Partien der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A, aber auch Spiele der englischen zweiten Liga. Der DAZN-Zugang kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat gratis ist. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Alternativ könnt ihr das Spiel auch bei SPOX im LIVETICKER verfolgen.

Liverpool noch mit der Chance auf die Vize-Meisterschaft

Auch wenn der Fokus des FC Liverpool in den kommenden Wochen auf dem Champions-League-Halbfinale gegen Rom liegen dürfte, möchte man sich in der Premier League noch die Vize-Meisterschaft vor dem Rivalen Manchester United sichern. Vier Spieltage vor Schluss liegt "Pool" aber noch vier Punkte hinter Manchester United. Zudem liegt Tottenham nur zwei Punkte hinter den Reds. Ein Sieg am Samstag würde die Chancen auf den zweiten Platz wahren.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 33 93:25 68 87 2. Manchester United 34 65:26 39 74 3. FC Liverpool 34 78:35 43 70 4. Tottenham Hotspur 34 66:31 35 68 5. FC Chelsea 33 57:33 24 60 6. FC Arsenal 33 62:45 17 54 7. FC Burnley 33 33:29 4 52 8. Leicester City 33 49:47 2 43 9. FC Everton 34 39:54 -15 42 10. Newcastle United 33 35:42 -7 41 11. AFC Bournemouth 35 41:58 -17 38 12. FC Watford 34 42:60 -18 37 13. Brighton & Hove Albion 34 32:47 -15 36 14. West Ham United 33 41:59 -18 35 15. Huddersfield Town 34 27:54 -27 35 16. Crystal Palace 34 36:54 -18 34 17. Swansea City 33 27:46 -19 33 18. FC Southampton 33 33:53 -20 28 19. Stoke City 34 31:64 -33 28 20. West Bromwich Albion 34 27:52 -25 24

West Bromwich: Abstieg ist kaum noch zu verhindern

Während Liverpool noch Chancen auf den zweiten Tabellenrang hat, sind West Broms Aussichten auf einen Verbleib in der Liga relativ schlecht. Bei vier ausstehenden Speilen fehlen neun Punkte auf den rettenden 17. Platz. Mut dürfte dem englischen Meister von 1920 aber der Sieg am letzten Wochenende machen. Dort schlug man Manchester United auswärts mit 1:0.

West Brom gegen Liverpool: Die Bilanz

Trotz der aktuellen Tabellenkonstellation war das Duell der beiden Teams in der jüngsten Vergangenheit stets eine knappe Angelegenheit. Von den letzten sechs Ligapartien konnte Liverpool nur zwei knappe Siege einfahren, viermal trennten sich die Team unentschieden. In der vierten Runde des FA-Cups konnte West Brom die Reds in dieser Saison sogar mit 3:2 besiegen und Jürgen Klopps Team aus dem Wettbewerb werfen. In der Gesamtbilanz liegt Liverpool aber trotzdem klar vorne.