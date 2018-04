Tottenham Hotspur (Spurs) - Manchester City live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Premier League Southampton -

Chelsea Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Liverpool -

Bournemouth Premier League Tottenham -

Man City Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) Premier League Newcastle -

Arsenal Premier League Man United -

West Bromwich Premier League West Ham -

Stoke Premier League Brighton -

Tottenham Premier League Bournemouth -

Man United Premier League Burnley -

Chelsea Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Liverpool Premier League Watford -

Crystal Palace Premier League Arsenal -

West Ham Premier League Man City -

Swansea Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Newcastle

Die Tottenham Hotspur empfangen am Samstag, 14. April, den Spitzenreiter Manchester City zum Topspiel der Premier League. Während sich City mit einem Sieg die Meisterschaft sichern möchte, kämpft Tottenham noch um Platz zwei in der Liga. SPOX gibt euch alle Infos zur Übertragung im TV, im Internet und den Liveticker.

Die Spurs gewannen die letzten sechs Ligaspiele in Folge und haben in diesem Jahr in allen Wettbewerben erst einmal verloren. City verlor dagegen die letzten drei Spiele, zweimal gegen Liverpool in der Champions League und gegen United in der Liga.

Wo kann ich die Spurs gegen Manchester City sehen?

Anpfiff ist am Samstag, 14. April, um 20:45 Uhr. Spielort ist das Wembley-Stadium, Tottenhams aktuelle Ersatzspielstätte bis die New White Hart Lane fertiggestellt ist.

Das Streamingportal DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv im deutschsprachigen Raum.

Das "Netflix des Sports" zeigt außerdem viele andere hochklassige Fußballwettbewerbe wie die Primera Division, die Ligue 1 und die Serie A. Der DAZN-Zugang kostet pro Monat 9,99 Euro. Der erste Monat ist dabei gratis. Hier geht's zur Anmeldung.

Tottenham gegen Manchester City im Liveticker

SPOX bietet euch zudem einen LIVETICKER zum Spiel an, in dem ihr laufend über die wichtigsten Ereignisse der Partie informiert werdet.

Posted by SPOX.com

ManCity möchte Meisterschaft klarmachen

Nachdem es Manchester City am Spieltag zuvor gegen den Stadtrivalen Manchester United verpasste, sich die Meisterschaft endgültig zu sichern, soll gegen Tottenham ein neuer Anlauf genommen werden. Dazu müsste allerdings City das Spiel gewinnen und United zuhause gegen West Bromwich Albion verlieren.

Premier League, die Tabelle vor dem 34. Spieltag