Premier League, 34. Spieltag: Southampton gegen Chelsea im Livestream oder Liveticker

Am Samstag (13.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) gastiert der FC Chelsea im St. Mary's Stadium in Southampton. SPOX zeigt euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt und gibt die letzten Infos vor der Partie.

Für den FC Chelsea muss am Samstag gegen den FC Southampton unbedingt ein Sieg her, sonst können die Blues die Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison bereits so gut wie abschreiben.

Noch deutlich brisanter ist die Situation jedoch für die Heimmannschaft. Die Saints stehen derzeit auf dem 18. Platz der Tabelle und können jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg nur allzu gut gebrauchen.

Wann und wo findet Southampton - Chelsea statt?

Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, den 14.04, um 13.30 Uhr im St. Mary's Stadium in Southampton.

Southampton gegen Chelsea im Livestream auf DAZN sehen

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt die Partie exklusiv.

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, der neben der Premier League auch alle Spiele der Serie A, Ligue 1 und Primera Divison zeigt. Darüber hinaus könnt Ihr bei DAZN die Highlights der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Spielschluss sehen. Dabei ist der erste Monat sogar kostenlos, danach kostet das gesamte Angebot 9,99 Euro monatlich.

Die Fakten vor der Partie Southampton - Chelsea

Southampton gewann im eigenen Stadion nur eines seiner neun Premier-League-Spiele gegen Chelsea.

Nur Manchester United gewann wettbewerbsübergreifend mehr Spiele im St Mary's Stadium als Chelsea (sieben).

Sollte Southampton verlieren, wäre Trainer Trainer Mark Hughes erst der zweite Coach der Premier-League-Geschichte, der in einer Saison dreimal in der Liga gegen den selben Club verlor.

Die Tabelle der Premier League vor dem 34. Spieltag