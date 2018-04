Premier League, 33. Spieltag: ManCity empfängt United, Liverpool gegen Everton

Premier League Everton -

Der 33. Spieltag hat gleich drei namhafte Derbys zu bieten: Den Auftakt machen der FC Everton und Klopps FC Liverpool im Merseyside Derby. Samstagabend trifft Manchester City im Spitzenspiel auf den Erzrivalen United. Den Abschluss geben am Sonntag in London der FC Chelsea und West Ham United.

Manchester City kann mit einem Sieg gegen die Red Devils die Meisterschaft perfekt machen. Nach der Niederlage gegen die Spurs am vergangenen Spieltag braucht der FC Chelsea im zweiten Londoner Derby in Folge einen Sieg, um den Rückstand auf die Champions-League-Ränge nicht noch größer werden zu lassen. Falls das nicht gelingt, kann der FC Arsenal mit einem Dreier gegen Southampton zwei Punkte an Platz fünf heranrücken.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Premier League live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Premier League: Vorschau auf den 33. Spieltag

Liverpool ist seit 16 Spielen (8 Siege) gegen den Lokalrivalen FC Everton ungeschlagen. Der letzte Sieg der Toffees war ein 2:0 im Oktober 2010.

4:0 und 4:0. So hoch gewann Tottenham die beiden letzten Auswärtsspiele bei Stoke City. Die Spurs sind übrigens das einzige Team der Premier League, dass 2018 noch nicht verloren hat.

Ein Sieg im Manchester-Derby und City steht zum fünften Mal als englischer Meister fest. Gleichzeitig würden Pep Guardiolas Mannen einen Rekord aufstellen: Fünf Spieltag vor Schluss hat in England noch niemand den Titel perfekt gemacht.

Chelsea hat fünf der letzten sieben Ligaspiele verloren. Das sind genauso viele Pleiten wie in der vergangenen Saison, die bekanntlich mit dem Meistertitel endete.

Premier League: Alle Spiele des 33. Spieltags

Anstoßzeit Partie DAZN Liveticker Sa., 07.04. 13.30 Uhr FC Everton - FC Liverpool DAZN LIVETICKER Sa., 07.04. 16 Uhr Leicester City - Newcastle United DAZN* - Sa., 07.04. 16 Uhr Brighton & Hove - Huddersfield DAZN* - Sa., 07.04. 16 Uhr Bournemouth - Crystal Palace DAZN* - Sa., 07.04. 16 Uhr West Brom - Swansea City DAZN* - Sa., 07.04. 16 Uhr FC Watford - FC Burnley DAZN* - Sa., 07.04. 16 Uhr Stoke City - Tottenham DAZN LIVETICKER Sa., 07.04. 18.30 Uhr Manchester City - Manchester United DAZN LIVETICKER So., 08.04. 15 Uhr FC Arsenal - FC Southampton DAZN LIVETICKER So., 08.04. 17.30 Uhr FC Chelsea - West Ham United DAZN LIVETICKER

*im Re-Live

Die Tabelle der Premier League vor dem 33. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 31 88:21 67 84 2. Manchester United 31 60:23 37 68 3. FC Liverpool 32 75:35 40 66 4. Tottenham Hotspur 31 62:26 36 64 5. FC Chelsea 31 53:30 23 56 6. FC Arsenal 31 58:41 17 51 7. FC Burnley 31 29:27 2 46 8. Leicester City 31 47:43 4 43 9. FC Everton 32 38:53 -15 40 10. AFC Bournemouth 32 39:51 -12 37 11. FC Watford 32 41:57 -16 37 12. Newcastle United 31 31:40 -9 35 13. Brighton & Hove Albion 31 28:42 -14 34 14. West Ham United 31 39:57 -18 33 15. Swansea City 31 25:44 -19 31 16. Huddersfield Town 32 25:53 -28 31 17. Crystal Palace 32 31:50 -19 30 18. FC Southampton 31 29:47 -18 28 19. Stoke City 32 29:61 -32 27 20. West Bromwich Albion 32 25:51 -26 20

