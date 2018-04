FC Liverpool gegen Stoke City: Livestream, Übertragung und Liveticker

Premier League Liverpool -

Nach der Champions-League-Gala gegen die AS Rom steht für den FC Liverpool wieder der Liga-Alltag an. Am 36. Spieltag der Premier League geht es für Mohamed Salah und Co. gegen Kellerkind Stoke City. SPOX verrät, wo ihr das Spiel im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Um noch die Chance auf die Vizemeisterschaft zu wahren, brauchen die Reds einen Sieg. Doch den benötigt auch Stoke, immerhin steht man auf dem vorletzten Tabellenrang und hat vier Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Wann spielt der FC Liverpool gegen Stoke City?

Das Spiel findet am Samstag, den 28. April, um 13.30 Uhr deutscher Zeit statt. Austragungsort ist das legendäre Stadion an der Anfield Road in Liverpool.

Wo kann ich Liverpool gegen Stoke im Livestream sehen?

Wenn die Potters bei den Reds zu Gast sind, könnt ihr das live auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst überträgt das Aufeinandertreffen wie andere ausgewählte Spiele der Premier League exklusiv.

Solltet ihr noch kein Abonnement abgeschlossen haben, könnt ihr das jederzeit tun. Der erste Monat ist dabei gratis, anschließend kostet das volle Programm 9,99 Euro monatlich. Im selben Zeitfenster könnt ihr das Abo auch wieder kündigen.

Die Premier League ist natürlich nicht die einzige Liga, die DAZN überträgt. Auch die Primera Divsion, Serie und Ligue 1 sind im Programm. Darüber hinaus gibt es US-Sport, Motorsport, Darts, Tennis und viele weitere Sportarten zu sehen.

Reds gegen Potters im Liveticker

Wer die Partie nicht bei DAZN verfolgen kann, dem bietet SPOX als Alternative seinen Liveticker an. Hier geht's lang.

Mohamed Salah im Fokus beim FC Liverpool

Der Ägypter Mohamed Salah, kürzlich zum besten Premier-League-Spieler der Saison gewählt, steht mit 31 Treffern auf Platz eins der Torschützenliste in England und überragte unter Woche in der Champions League gegen Rom.

Nicht umsonst nennen ihn immer mehr Experten - zuletzt etwa Reds-Legende Steven Gerrard - in einem Atemzug mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.