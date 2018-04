FC Liverpool gegen AFC Bournemouth: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Premier League Southampton -

Der FC Liverpool empfängt am Samstag in der Premier League den AFC Bournemouth (18.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). SPOX zeigt, wie ihr das Spiel live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos zum Duell.

Trotz des Erfolgs in der Champions League steht der FC Liverpool in der Tabelle auf Platz drei weit hinter Spitzenreiter Manchester City. Das Team von Jürgen Klopp liegt nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor Tottenham.

Die Gäste aus Bournemouth hingegen rangieren auf Rang elf im Niemandsland der Tabelle und dürften weder mit dem Abstieg, noch mit den internationalen Rängen im Saisonendspurt etwas zu tun haben.

Wo und wann spielt der FC Liverpool gegen den AFC Bournemouth?

Da die Cherries im Hinspiel im Dezember Heimrecht hatten, findet das Duell am Samstag in Liverpool statt. Anstoß an der Anfield Road ist um 18.30 Uhr.

FC Liverpool gegen AFC Bournemouth im Livestream und Liveticker

In Deutschland wird die Partie zwischen dem FC Liverpool und dem AFC Bournemouth nicht im TV übertragen. Wie bei vielen anderen Spielen der Premier League überträgt der Streaming-Dienst DAZN die Partie.

Natürlich könnt ihr auch bei SPOX live dabei sein. Zum Liveticker geht es hier.

Was ist DAZN?

Der Live-Stream-Service DAZN hat bis zu 8000 Sportereignisse pro Jahr im Live-Programm. Der Streamingdienst zeigt Woche für Woche die Topspiele aus der Premier League, der Ligue 1, der Primera Division, sowie der Serie A und hat darüber hinaus auch die NBA, NFL, MLB und NHL im Programm.

Neben Fußball und US-Sport ist DAZN auch eine Plattform für Tennis-, Boxen- und Darts-Fans. Ein Abo kostet bei DAZN 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Zum Testen gibt es den ersten Monat umsonst.

FC Liverpool: Die Personalsituation

Joel Matip (Oberschenkelverletzung)

Emre Can (Rückenprobleme)

Joe Gomez (Knöchelverletzung)

Adam Bogdan (Kreuzbandriss)

AFC Bournemouth: Die Personalsituation

Tyrone Mings (Rückenverletzung)

Die letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Bournemouth

Datum Wettbewerb Spiel Ergebnis 17.12.2017 Premier League Bournemouth - Liverpool 0:4 05.04.2017 Premier League Liverpool - Bournemouth 2:2 04.12.2016 Premier League Bournemouth - Liverpool 4:3 17.04.2016 Premier League Bournemouth - Liverpool 1:2 28.10.2015 Premier League Liverpool - Bournemouth 1:0

Fakten zum Spiel Liverpool gegen Bournemouth