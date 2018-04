FC Chelsea - FC Southampton: Das FA-Cup-Halbfinale live im Free-TV und im Livestream

Premier League West Bromwich -

An diesem Wochenende finden in England die Halbfinalspiele im FA Cup statt. Am Sonntag trifft der FC Chelsea in der Runde der letzten vier auf den FC Southampton. Alle Infos zur Übertragung der Partie gibt es hier.

Will Chelsea in dieser Saison noch einen Titel holen, dann brauchen sie noch zwei Siege im FA Cup. Den Ersten müsste es dafür im Halbfinale gegen den FC Southampton geben. Im Finale in Wembley würden entweder die Tottenham Hotspur oder Manchester United warten.

Southampton steckt in der Liga in einer tiefen Krise und braucht schleunigst Erfolgserlebnisse um den Abstieg in die zweite Liga noch abzuwenden. Da kommt ein Pokalspiel gegen Chelsea eigentlich nicht gerade gelegen. Das Team von Mark Hughes hat in der Premier League erst fünf Saisonsiege einfahren können. Gegen die Blues setzte es erst vor einer Woche eine 2:3-Pleite, nachdem die Saints bereits mit 2:0 führten.

Wo und wann spielt Chelsea im FA-Cup-Halbfinale gegen Southampton?

Das Spiel findet am Sonntag, den 22. April an der Stamford Bridge in London statt. Anstoß ist um 16 Uhr.

© getty

FC Chelsea gegen FC Southampton im Livestream

Der FA Cup wird live im TV bei Eurosport und im Livestream via Eurosport Player übertragen. So auch die Partie zwischen den Blues und den Saints.

Chelsea gegen Southampton: Sperren und Verletzungen

FC Chelsea:

Antonio Conte muss auf Marcos Alonso verzichten. Der Spanier wurde nach einem Foul im Ligaspiel gegen Southampton für drei Spiele gesperrt. Die Sperre gilt für alle nationalen Wettbewerbe.

Außerdem fehlt der langzeitverletzte David Luiz.

FC Southampton:

Mark Hughes kann gegen Chelsea auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

FC Chelsea: Der Weg ins Halbfinale

Runde Heim Gast Ergebnis 3. Runde Norwich City FC Chelsea 0:0 3. Runde, Entscheidungsspiel FC Chelsea Norwich City 6:4 n.E. 4. Runde FC Chelsea Newcastle United 3:0 Achtelfinale FC Chelsea Hull City 4:0 Viertelfinale Leicester City FC Chelsea 1:2 n.V.

FC Southampton: Der Weg ins Halbfinale