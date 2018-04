FA Cup: FC Chelsea und Manchester United erreichen Endspiel im englischen Pokal

Premier League Live Man City -

Der FC Chelsea hat das Finale des FA Cups erreicht. Gegen den FC Southampton gewann das Team von Trainer Antonio Conte mit 2:0. Im Endspiel treffen die Blues auf Manchester United.

Southamptons vorsichtige Taktik ging anfangs auf, die erste Halbzeit blieb torlos. Nach dem Seitenwechsel schlug Ex-Gunner Olivier Giroud zu (46.), Alvaro Morata machte in der 82. Minute den Deckel drauf.

Am Freitag hatte United durch einen 2:1-Erfolg gegen Tottenham Hotspur das FA-Cup-Finale erreicht. Im Wembley-Stadium ging Tottenham in der elften Minute durch Dele Alli zunächst in Führung. Alexis Sanchez (24. Minute) und Ander Herrera (62.) drehten das Spiel aber und sicherten ManUtd den Einzug ins Finale. Für Tottenham war es die achte Halbfinal-Pleite im FA Cup in Folge.

Das Finale findet am 19. Mai statt, ebenfalls im Wembley-Stadium. United hatte den Pokal zuletzt 2016 gewonnen, Chelsea hatte 2012 triumphiert.