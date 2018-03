Xabi Alonso über Jürgen Klopp beim FC Liverpool: "Der richtige Mann am richtigen Ort"

Premier League Man United -

Xabi Alonso ist angetan von Jürgen Klopps Arbeit beim FC Liverpool. Der ehemalige Bayern-Spieler freut sich über die bevorstehende Qualifikation der Reds für das Viertelfinale der Champions League.

"Er passt perfekt zu Liverpool, ist genau der richtige Mann am richtigen Ort - daran zweifelt niemand mehr. Aufgrund seiner Persönlichkeit, aufgrund seiner Empathie", sagt Alonso dem Sportbuzzer über Klopp.

Seit 2015 steht dieser bei den Reds an der Seitenlinie und hat aus dem Team einen starken Gegner geformt: "Sie können jeden schlagen! Sie haben tolle Stürmer und mit der Power von Anfield ist alles möglich."

Xabi Alonso zu Klopp: "Er liebt Fußball"

Das liegt, so Alonso, auch an der schnellen Eingewöhnung Klopps: "Er hat sehr schnell verstanden, was diesen Klub ausmacht - die Kultur, den Mythos. Er liebt Fußball und wenn man Fußball liebt, wird man in Liverpool sehr schnell respektiert."

Alonso zieht den Vergleich zu Ex-Klub FC Bayern München: "Für Bayern ist das Viertelfinale noch nichts Besonderes, sie sind es gewohnt. Aber für Liverpool freut es mich sehr, da sie jahrelang die Auslosung vom Sofa aus verfolgen mussten und jetzt wieder im Topf liegen."

Mit 5:0 hatte der FC Liverpool das Hinspiel gegen den FC Porto gewonnen, vor dem Rückspiel am Dienstagabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) scheint die Qualifiktion für die nächste Runde dementsprechend schon fix.