Sead Kolasinac spricht über die Krise des FC Arsenal: "Die Stimmung ist gut"

Sead Kolasinac hat betont, dass die Atmosphäre bei seinem Verein FC Arsenal keineswegs gedrückt ist. Die Mannschaft von Trainer Arsene Wenger verlor zuletzt vier Pflichtspiele in Folge.

"Die Stimmung an sich muss gut sein und sie ist auch gut. Wir können jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, wir müssen weitermachen", sagte Kolasinac gegenüber DAZN, gab aber zu, dass es Kritik von den Fans gäbe: "Manchmal zurecht, manchmal nicht."

Arsenal verlor am vorvergangenen Sonntag das Ligapokal-Finale gegen Manchester City mit 0:3. Im Anschluss setzte es in der Premier League zwei weitere Pleiten, erneut gegen City und zuletzt gegen Aufsteiger Brighton & Hove Albion.

Kolasinac war im Sommer vom FC Schalke 04 zu Arsenal gewechselt und hat seitdem 28 Pflichtspiele bestritten. Dabei beobachtete er Unterschiede zur Bundesliga: "In der Premier League geht es hin und her, von Tor zu Tor. Das sieht man in der Bundesliga nicht allzu oft. Da ist das Spiel schon sehr taktisch geprägt."