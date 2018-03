Mauricio Pochettino über Dele Alli: "In seinem Alter ist er der Beste"

Premier League Liverpool -

Dele Alli ist laut seinem Coach Mauricio Pochettino der Beste seines Alters. Seit seinem Wechsel zu den Spurs entwickelt er sich stetig weiter.

Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino adelt seinen Mittelfeldspieler Dele Alli als "den Besten seines Alters". "Wenn man Dele Alli mit seinen 21 Jahren mit all den anderen Spielern in der Welt vergleicht, ist er meiner Meinung nach der Beste", erzählte er im Gespräch mit englischen Zeitungen.

Daher kann der Argentinier auch nicht nachvollziehen, dass Alli auf der Insel dennoch häufig kritisiert wird: "In seinem Alter, in seiner Form, mit all den Assists, verstehe absolut nicht, warum ihr ihn immer noch kritisieren müsst. Nennt mir einen Spieler in seinem Alter der besser ist. Vielleicht findet ihr jemanden Gleichwertiges, aber keinesfalls jemanden der besser ist. Vielleicht bin ich nicht objektiv, weil er mein Spieler ist, aber für mich ist er großartig."

Auch die Entwicklung Allis imponiert seinem Coach. "Natürlich erwarten wir mehr von ihm! Aber von seinem Debüt an bis zum heutigen Tag hat er sich zu einem der Besten der Welt entwickelt", lobte Pochettino den 22-maligen Nationalspieler

Er ergänzte: "Vielleicht ist es euch nicht wichtig, was ich sage. Aber ich verspreche euch, ich bin der größte Kritiker meiner Spieler. Und ich sage auch, es ist verdammt schwer Dele zu kritisieren."

Alli spielt wieder eine starke Saison und kommt in 29 Premier-League-Einsätzen auf sechs Tore und zehn Assists. Er gewann in den letzten beiden Spielzeiten jeweils den Award für den besten Nachwuchsspieler der englischen Eliteliga.