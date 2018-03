Pep Guardiola über Sommertransfers bei Manchester City: "Nur ein oder zwei Neue"

Premier League Brighton -

In der Premier League ist Manchester City derzeit das Maß aller Dinge. Auch weil das Team von Pep Guardiola unangefochten an der Tabellenspitze steht, sieht der Coach aktuell wenig Handlungsbedarf, was das kommende Transferfenster angeht.

"Natürlich haben wir viele Spieler gekauft - und die haben uns sehr weitergeholfen", erklärte Guardiola auf der Pressekonferenz vor dem Top-Spiel gegen den amtierenden Meister FC Chelsea (Sonntag, 17 Uhr im LIVETICKER). "Nächsten Sommer gilt es, noch ein oder zwei Spieler mehr zu kaufen."

Seit Sommer 2016 holte der ehemalige Trainer des FC Bayern insgesamt 19 neue Spieler für mehr als 500 Millionen Euro nach Manchester. Wäre es nach den Citizens gegangen, würde auch Fred von Shakhtar Donezk schon heute das Trikot der Skyblues tragen. Ein Winter-Transfer kam jedoch nicht zustande.

Vom Tisch ist der Wechsel des Mittelfeldspielers allerdings längst noch nicht. Wie ESPN berichtet, plant City im kommenden Sommer ein erneutes Angebot für den 24-jährigen Brasilianer.

Türöffner im Fred-Poker soll Olarenwaju Kayode sein, der aktuell aus Manchester in die Ukraine ausgeliehen ist. Dank einer Kaufoption für Donezk hofft Guardiola, einen Vorteil in den Verhandlungen um Fred zu haben.