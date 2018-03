ManUnited-Coach Jose Mourinho genervt von Kritikern: "Das ist nun mal die Realität"

Premier League Crystal Palace -

Manchester Uniteds Trainer Jose Mourinho hat sich erneut gegen die lautstarken Kritiker seines Teams und seiner Person zur Wehr gesetzt und betont, sein Klub befinde sich aktuell in einer schwierigen Umbruchphase.

"Natürlich wollen wir in der Zukunft wieder 19 Mannschaften hinter uns lassen, aber das ist nun mal die Realität. Und die Realität ist nur etwas für Menschen mit Verstand und dem Gefühl dafür, was solch eine Situation im Sport bedeutet. Wir befinden uns in einer Übergangsphase", sagte der Portugiese dem Fernsehsender CNN.

Die Red Devils waren zuletzt im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Sevilla ausgeschieden und stehen in der Premier League mit großem Abstand zu Spitzenreiter Manchester City auf Tabellenplatz zwei.

Mourinho appelliert an gesunden Menschenverstand

"Ich verstehe die Frustration und die Traurigkeit, weil wir in der Königsklasse ausgeschieden sind, aber alles andere ist mir ein Rätsel", so The Special One weiter.

Denn in der Premier League sei genau ein Team vor ManUnited platziert, alle anderen 18 dahinter. Zudem sei es im internationalen Fußballgeschäft gang und gäbe, dass auch große Klubs einmal schwierige Phasen durchleben müssten.

Mourinho: "Ich finde, wir befinden uns in einer guten Position"

Trotz der Umbruchphase bei den Red Devils gibt sich Mourinho zufrieden mit der aktuellen Situation.

Schließlich versuche er immer noch, Titel zu gewinnen und in der Liga auf Platz zwei zu bleiben. "Ich finde, wir befinden uns in einer guten Position."