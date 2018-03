Transfergerücht: Manchester-Klubs buhlen um Bayern-Star Jerome Boateng

Premier League Crystal Palace -

Von 2010 bis 2011 lief Jerome Boateng für Manchester City auf und gewann mit den Skyblues den FA-Cup. Nun will ihn Pep Guardiola wohl erneut ins Etihad Stadium locken, doch auch Stadtrivale United soll großes Interesse am Weltmeister haben.

Wie die Sun berichtet, schwärmt Guardiola seit seiner gemeinsamen Zeit mit Boateng beim FC Bayern vom Innenverteidiger und will nun versuchen, ihn ein zweites Mal auf die Insel zu holen. Des Weiteren beruft der Bericht sich auf Quellen im Umfeld des Spielers, nach denen ein Wechsel im Sommer nicht ausgeschlossen scheint.

Doch neben City sind weitere Giganten am 29-Jährigen interessiert. Auch Jose Mourinho sieht angeblich in Boateng, dessen Vertrag in München noch bis 2021 läuft, die ideale Verstärkung für die Defensive von United.

Bisherige Profistationen von Jerome Boateng

Zeitraum Verein 01/2007-2007 Hertha BSC 2007-2010 Hamburger SV 2010-2011 Manchester City seit 2011 FC Bayern München

Sollte Boateng im Sommer tatsächlich auf dem Markt sein, wollen wohl auch Real Madrid und der FC Barcelona ins Rennen einsteigen. Als Ablöse bringt das Blatt eine Summe in Höhe von rund 57 Millionen Euro ins Spiel.