Jose Mourinho nach Champions-League-Aus: "Kein großes Ding draus machen"

Premier League Liverpool -

Watford Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed)

Manchester United ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Nach dem 0:0 im Hinspiel verlor man im Old Trafford 1:2 gegen Sevilla.

Nach dem ernüchternden Achtelfinalaus von Manchester United in der Champions League gegen den spanischen Vertreter FC Sevilla (0:0, 1:2) äußerte sich United-Coach Jose Mourinho nach dem Spiel zum Aus seiner Mannschaft. "Das erste Tor verändert den Verlauf des Spiels. So war es schon immer", konstatierte The Special One und ergänzte: "Manchmal kann ich diese Veränderungen nutzen, heute war es nicht so."

Beim Stand von 1:0 für Sevilla durch Wissam Ben Yedder wusste Mourinho, dass es schwer werden würde. "Als Sevilla das erste Tor gemacht hat, war das Spiel ein komplett anderes", erklärte der Portugiese. Nichtsdestotrotz ist er nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Ich denke nicht, dass die Leistung heute schlecht war. Der anfängliche Wille war positiv und gut", zog Mou Fazit.

Am kommenden Wochenende steht jedoch bereits wieder der Alltag vor der Tür. Am Samstag wartet im Viertelfinale des FA Cup Brighton & Hove. Dementsprechend konzentriert sich der ehemalige Real-Coach auf die vor ihm liegende Aufgabe. "Ich will da kein großes Ding draus machen. Dafür haben wir keine Zeit. Am Samstag haben wir schon unser nächstes Spiel, das ist Fußball", blickte er nach vorne.