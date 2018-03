Ilkay Gündogan: "Ich stand kurz davor bei Barcelona zu unterschreiben"

Premier League Live Brighton -

Arsenal Premier League Man City -

Chelsea Premier League Crystal Palace -

Man United Premier League Man United -

Liverpool Premier League Chelsea -

Crystal Palace Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Arsenal -

Watford Premier League Bournemouth -

Tottenham Premier League Stoke -

Man City

Ilkay Gündogan wäre im Sommer 2016 fast von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselt. Stattdessen verpflichtete ihn für 27 Millionen Euro aber Manchester City.

"Ich stand sehr kurz davor bei Barcelona zu unterschreiben, aber am Ende hat es nicht geklappt", sagte Gündogan gegenüber Sport Arena Plus und ergänzte: "Aber jetzt bin ich da, wo ich sein will, und ich bin sehr zufrieden."

Auch Jürgen Klopp sei um ihn bemüht gewesen: "Klopp hat mich geliebt und er ist wie ein Vater für mich." Letztlich entschied sich Gündogan aber für Pep Guardiola: "Er ist ein Genie, ein Lehrmeister, er ist der beste Trainer der Welt."