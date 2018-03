FC Southampton: Mark Hughes folgt auf Mauricio Pellegrino

Premier League Liverpool -

Der abstiegsgefährdete Erstligist FC Southampton hat den Waliser Mark Hughes zum neuen Teammanager ernannt. Der 54-Jährige tritt bei den Südengländern die Nachfolge des am Montag entlassenen Argentiniers Mauricio Pellegrino an. Hughes, der in der Saison 1987/88 für Bayern München gestürmt hatte, erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Von seinen vorherigen Stationen Blackburn Rovers, Manchester City, FC Fulham, Queens Park Rangers und Stoke City bringt Hughes die Erfahrung von rund 450 Spielen auf der Trainerbank in Englands Eliteklasse mit. Außerdem war Hughes von 1999 bis 2004 Trainer der walisischen Nationalmannschaft.

Southampton liegt acht Spieltage vor Saisonende als 17. nur noch einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz.