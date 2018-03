Trunkenheit am Steuer: FC Sunderland suspendiert Darron Gibson

Premier League Crystal Palace -

Der englische Zweitligist FC Sunderland hat den irischen Nationalspieler Darron Gibson suspendiert, nachdem der 30-Jährige wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden war. Das gab der Premier-League-Absteiger am Sonntag bekannt. Gibson war im Januar 2017 vom FC Everton nach Sunderland gewechselt, seine Profikarriere hatte er beim englischen Rekordmeister Manchester United begonnen.

Gibson war am Samstagmittag verhaftet worden, nachdem einige Autos in der Nähe des Trainingsgeländes beschädigt worden waren. Die Mannschaft bereitete sich währenddessen auf die Ligapartie gegen Preston North End (0:2) vor. Der Klub kündigte eine "umfassende Untersuchung" des Vorfalls an.

Sunderland liegt nach dem Abstieg aus der Premier League auch in der 2. Liga am Tabellenende und hat fünf Punkte Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze.