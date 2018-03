Seagulls empfangen die Gunners: Wo gibt's einen Livestream zu Brighton - Arsenal?

Premier League Burnley -

Everton Premier League Liverpool -

Newcastle Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Premier League Brighton -

Arsenal Premier League Man City -

Chelsea Premier League Crystal Palace -

Man United Premier League Man United -

Liverpool Premier League Chelsea -

Crystal Palace Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Arsenal -

Watford Premier League Bournemouth -

Tottenham Premier League Stoke -

Man City

Aufsteiger Brighton and Hove Albion empfängt am 29. Spieltag der Premier League im American Express Community Stadium den FC Arsenal (So., 04.03., 14.30 Uhr live auf DAZN). Die Gunners müssen im Kampf um die europäischen Startplätze unbedingt dreifach punkten, während die Seagulls sich im engen Mittelfeld Abstand zu den Abstiegsplätze verschaffen wollen. SPOX erklärt euch, wo ihr einen Livestream und Liveticker zum Spiel finden könnt.

Die schlechten Nachrichten häufen sich beim FC Arsenal: Herbe 0:3-Klatsche gegen Manchester City, acht Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz und Gewinneinbruch wegen verpasster Königsklasse. Zumindest eine Teilnahme in der Europa League scheint sicher, denn der nächste Verfolger Burnley liegt ebenfalls acht Zähler hinter Arsenal.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Premier League live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zudem brachte die Verpflichtung von Pierre-Emerick Aubameyang, der laut eigenen Aussagen in die Fußstapfen eines Theirry Henry treten möchte, noch nicht den gewünschten Ertrag.

Nun geht es zum Aufsteiger Brighton, den man in der Hinrunde daheim immerhin 2:0 besiegen konnte. Die Gastgeber dürften mit ihrer Saison bislang zufrieden sein, liegen sie derzeit doch auf dem achtbaren 12. Platz. Dennoch ist Vorsicht geboten: Der Tabellen-18. Swansea, der derzeit den ersten Abstiegsplatz einnimmt, liegt lediglich vier Punkte zurück.

Wann und wo findet die Partie Brighton gegen Arsenal statt?

Spiel Brighton and Hove Albion - FC Arsenal Datum / Uhrzeit So., 04. März 2018, 14.30 Uhr Austragungsort AMEX Stadium (Brighton)

Brighton gegen Arsenal im Livestream

Das Duell zwischen Brighton und Arsenal wird live auf DAZN übertragen. Außerdem zeigt der Streamingdienst an diesem Wochenende die Partien zwischen Burnley und Everton, Liverpool gegen Newcastle und Crystal Palace gegen Manchester United live und on demand.

DAZN - was ist das?

Die Plattform DAZN bietet unzählige Sport-Ereignisse online im Livestream an. Neben Begegnungen aus der Premier League gibt es die Primera Division, Serie A und Ligue 1 live auf DAZN zu sehen. Dazu sind die Highlights der 1. und 2. Bundesliga schon 40 Minuten nach Abpfiff abrufbar.

Zudem gibt es auf DAZN jede Menge US-Sport aus der NHL, NFL, MLB und NBA zu sehen. Auch Darts, Tennis, Boxen und vieles mehr hat DAZN im Programm. Nach einem gratis Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar.

Gibt es einen Liveticker zur Begegnung?

SPOX hat die Begegnung aus der Premier League im LIVETICKER! Hier entlang!

Die Ausfälle bei Brighton und Arsenal für das Premier-League-Duell

Chris Hughton kann bis auf Mittelfeldspieler Steve Sidwell, der wegen Rückenproblemen ausfällt, auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Arsene Wenger muss auf folgende Spieler verzichten:

Alexandre Lacazette

Santi Carzola

Nacho Monreal

Opta-Facts zur Begegnung