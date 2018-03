FC Everton gegen Manchester City: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Premier League Crystal Palace -

Manchester City ist am Samstag in der Premier League beim FC Everton zu Gast (18.30 Uhr im LIVESTREAM und im LIVETICKER). SPOX zeigt, wie ihr das Spiel live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos zum Duell auf den Weg.

Der FC Everton hat sich nach einem katastrophalen Saisonstart in der Liga stabilisiert. Aus den letzten beiden Partien gegen Brighton & Hove Albion und Stoke City holten die Toffees unter ihrem Coach Sam Allardyce sechs Punkte. Everton steht somit auf Rang 9.

Manchester City ist in ganz anderen Regionen der Tabelle unterwegs: Die Sky Blues liegen in der Liga mit 16 Punkten Vorsprung an der Spitze. Auch in der Champions League läuft es für ManCity. Nachdem das Team von Pep Guardiola im Achtelfinale den FC Basel schlug, wartet als nächste Aufgabe mit dem FC Liverpool ein Konkurrent aus der Liga in der Runde der letzten acht.

Wo und wann spielt der FC Everton gegen den Manchester City?

Spiel FC Everton - Manchester City Datum Samstag, 31. März Uhrzeit 18:30 Uhr Stadion Goodison Park, Liverpool

FC Everton gegen Manchester City im Livestream und Liveticker

In Deutschland wird die Partie zwischen dem FC Everton und Manchester City nicht im TV übertragen. Wie auch bei alle anderen Spielen der Premier League überträgt der Streaming-Dienst DAZN die Partie.

Auch bei SPOX könnt ihr das Spiel im LIVETICKER miterleben.

Was ist DAZN?

Der Live-Stream-Service DAZN hat bis zu 8000 Sportereignisse pro Jahr im Live-Programm. Der Streamingdienst zeigt Woche für Woche die Topspiele aus der Premier League, der Ligue 1, der Primera Division, sowie der Serie A und hat darüber hinaus auch die NBA, NFL, MLB und NHL im Programm.

Neben Fußball und US-Sport ist DAZN auch eine Plattform für Tennis-, Boxen- und Darts-Fans. Ein Abo kostet bei DAZN 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Zum Testen gibt es den ersten Monat umsonst.

Diese Spieler sind bei Everton und ManCity verletzt oder fraglich

FC Everton:

Maarten Stekelenburg (Leistenverletzung)

Eliaquim Mangala (Knieverletzung)

James McCarthy (Schien- und Wadenbeinbruch)

Gylfi Sigurdsson (Knieverletzung)

Manchester City

Benjamin Mendy (Kreuzbandoperation)

Fabian Delph (Muskelverletzung)

Sergio Aguero (Knieverletzung)

Die letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen Everton und ManCity

Datum Wettbewerb Spiel Ergebnis 21.08.2017 Premier League ManCity - Everton 1:1 15.01.2017 Premier League Everton - ManCity 4:0 15.10.2016 Premier League ManCity - Everton 1:1 27.01.2016 EFL Cup Man City Everton 3:1 13.01.2016 Premier League Man City - Everton 0:0

