Premier League, 30. Spieltag: Verfolger-Duell zwischen Manchester United und Liverpool

Am 30. Spieltag der Premier League empfängt Manchester United Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Die restlichen Teams der Big Six haben dagegen vermeintlich leichte Aufgaben vor der Brust. Hier findet ihr alle Infos zum aktuellen Spieltag, der Tabelle sowie den Übertragungen im Livestream auf DAZN und im Liveticker.

Durch den Siegtreffer von Nemanja Matic in letzter Minute gegen Crystal Palace am vergangenem Spieltag verteidigte United den zweiten Tabellenplatz. Nun kommt es zum Duell der direkten Konkurrenten um die Vizemeisterschaft, denn der FC Liverpool kommt ins Old Trafford.

Der FC Chelsea, Arsenal, City und Tottenham Hotspur haben dagegen schwächere Gegner zu bewältigen. Manchester City tritt beim Abstiegskandidaten Stoke City an, Chelsea bei Crystal Palace, Arsenal muss in Watford ran und Tottenham trifft auf Bournemouth.

Dabei braucht der FC Chelsea die drei Punkte am meisten. Fünf Punkte beträgt der Abstand auf einen Champions League-Platz, zuletzt gab es für die Blues in vier Spielen gleich drei Niederlagen in der Premier League. Noch schlechter sieht es beim FC Arsenal aus. Die Gunners stehen mit acht Punkten Abstand auf Chelsea auf dem sechsten Platz. Ein internationaler Startplatz in der kommenden Saison ist in akuter Gefahr.

30. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 10.03.2018 13.30 Uhr Manchester United FC Liverpool DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 16 Uhr Newcastle FC Southampton DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 16 Uhr FC Everton Brighton DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 16 Uhr Huddersfield Swansea City DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 16 Uhr West Brom Leicester DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 16 Uhr West Ham Burnley DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 18.30 Uhr FC Chelsea Crystal Palace DAZN SPOX So., 11.03.2018 14.30 Uhr FC Arsenal Watford DAZN SPOX So., 11.03.2018 17 Uhr Bournemouth Tottenham Hotspur DAZN SPOX Mo., 12.03.2018 21 Uhr Stoke City Manchester City DAZN SPOX

Die Tabelle der Premier League

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 29 83:20 63 78 2. Manchester United 29 56:22 34 62 3. FC Liverpool 29 67:32 35 60 4. Tottenham Hotspur 29 55:24 31 58 5. FC Chelsea 29 50:26 24 53 6. FC Arsenal 29 52:41 11 45 7. FC Burnley 29 24:26 -2 40 8. Leicester City 29 41:42 -1 37 9. FC Watford 29 39:47 -8 36 10. Brighton & Hove Albion 29 28:38 -10 34 11. FC Everton 29 33:49 -16 34 12. AFC Bournemouth 29 34:44 -10 33 13. Swansea City 29 25:42 -17 30 14. West Ham United 29 36:54 -18 30 15. Huddersfield Town 29 25:50 -25 30 16. Newcastle United 29 27:40 -13 29 17. FC Southampton 29 29:41 -12 28 18. Crystal Palace 29 27:46 -19 27 19. Stoke City 29 28:54 -26 27 20. West Bromwich Albion 29 22:43 -21 20

Die Torjäger der Premier League